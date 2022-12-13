  • 16°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 14:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內會年結】共25次會議　李慧琼：行政立法各司其職

政治 14:04 2022/12/13

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

李慧琼表示，今屆立法會落實了「愛國者治港」原則 。（趙居逸攝）

2022年會期內，共舉行25次內務委員會，立法會內務委員會主席李慧琼表示，本屆議會回復理性，運作暢順，議員亦會提出不同意見，認為行政立法機關之間有良好的關係。

李慧琼與立法會內會副主席馬逢國今日(13日)舉行內會年結記者會。李慧琼表示，今屆立法會落實了「愛國者治港」原則，因此議會回復理性，運作暢順。她又指，立法會議員並非對政府提出的照單全收，議員仍會作出提問和不同意見，因此她認為行政、立法機關都能各司其職。

馬逢國表示，在2022年會期內，內會共舉行了25次會議，至今成立了14個法案委員會，審議 14項政府法案。他又表示，截至今日，立法會共通過了16 項政府法案。至於政府向立法會提交法案時，部分未能按所定的立法議程進行，馬逢國則表示，今年是政府換屆，兩屆政府對政策輕重緩急有分別，因此情況屬於正常，又指部分法案需要更多時間研究。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【版權條例】立法會三讀通過版權條例草案　丘應樺稱不會影響言論自由
18:30 2022/12/07
【版權條例】立法會三讀通過版權條例草案　丘應樺稱不會影響言論自由
【規管虛擬資產】立法會通過草案監管虛擬資產 NFT未納規管議員促堵截漏洞
20:03 2022/12/07
【規管虛擬資產】立法會通過草案監管虛擬資產 NFT未納規管議員促堵截漏洞
【二度確診】首有立法會議員二度確診　林素蔚：咳嗽及胸口痛
15:45 2022/12/08
【二度確診】首有立法會議員二度確診　林素蔚：咳嗽及胸口痛

你可能感興趣

【版權條例】立法會三讀通過版權條例草案　丘應樺稱不會影響言論自由
18:30 2022/12/07
【版權條例】立法會三讀通過版權條例草案　丘應樺稱不會影響言論自由
【規管虛擬資產】立法會通過草案監管虛擬資產 NFT未納規管議員促堵截漏洞
20:03 2022/12/07
【規管虛擬資產】立法會通過草案監管虛擬資產 NFT未納規管議員促堵截漏洞
【二度確診】首有立法會議員二度確診　林素蔚：咳嗽及胸口痛
15:45 2022/12/08
【二度確診】首有立法會議員二度確診　林素蔚：咳嗽及胸口痛
政治 李慧琼 立法會 行政 馬逢國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
11:27 2022/12/12
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
17:21 2022/12/12
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
今日 10:23
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】