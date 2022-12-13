【內會年結】共25次會議　李慧琼：行政立法各司其職

▲ 李慧琼表示，今屆立法會落實了「愛國者治港」原則 。（趙居逸攝）

2022年會期內，共舉行25次內務委員會，立法會內務委員會主席李慧琼表示，本屆議會回復理性，運作暢順，議員亦會提出不同意見，認為行政立法機關之間有良好的關係。

李慧琼與立法會內會副主席馬逢國今日(13日)舉行內會年結記者會。李慧琼表示，今屆立法會落實了「愛國者治港」原則，因此議會回復理性，運作暢順。她又指，立法會議員並非對政府提出的照單全收，議員仍會作出提問和不同意見，因此她認為行政、立法機關都能各司其職。

馬逢國表示，在2022年會期內，內會共舉行了25次會議，至今成立了14個法案委員會，審議 14項政府法案。他又表示，截至今日，立法會共通過了16 項政府法案。至於政府向立法會提交法案時，部分未能按所定的立法議程進行，馬逢國則表示，今年是政府換屆，兩屆政府對政策輕重緩急有分別，因此情況屬於正常，又指部分法案需要更多時間研究。

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記者：趙居逸