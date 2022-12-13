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【取消安心出行】江玉歡：安心出行流於形式化　餐廳等亦應免掃

社會 13:18 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（資料圖片）

行政長官李家超宣布，明天（14日）起市民不用掃瞄「安心出行」，但進入食肆等處所前仍要出示疫苗通行證；另外政府會取消黃碼，確診者是紅碼，其他無確診及入境人士都是藍碼。詳情即看【下一頁】立法會議員江玉歡建議應該放寬至高危埸所，才要掃瞄「安心出行」，而且餐廳等場所亦應取消掃描「安心出行」。

江玉歡今日（13日）接受電台節目訪問時指，澳門現時進入公共場所不需要掃描記錄行程的「場所碼」是對準防疫需要，本港不少市民質疑掃瞄「安心出行」作用，特別是長者還是不適應掃瞄「安心出行」，認為在高危地區或場所如醫院，可分階段進行，需要檢討普通埸所是否仍要掃瞄「安心出行」。

她又稱，「安心出行」曾有追蹤感染通知功能，但現時沒有以上通知功能，不能為做而做，過於形式化，反而削弱這些措施可靠性或市民信任程度。

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記者：余思嵐

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