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【聖誕禮物】富衛 X BeCandle手工香氛蠟燭系列　即日起體驗個性測試贏取限量蠟燭

休閒消費 13:09 2022/12/13

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FWD x BeCandle 推出限量「#熱誠盡興」手工香氛蠟燭系列。(圖片由品牌提供)

富衛香港（「富衛」）聯乘精品蠟燭品牌BeCandle，推出限量「#熱誠盡興」手工香氛蠟燭系列。由即日起至 2022 年12月18日，登入 FWD MAX 完成個性測試，即有機會免費贏取專屬「#熱誠盡興」香氛蠟燭一個。

最新影片推介

Friend 香調：佛⼿柑、⼩荳蔻、⽣薑、雪松、丁香、茉莉、睡蓮、檀 香、香草莢、廣藿香、乾無花果。(圖片由品牌提供)

「#熱誠盡興」香氛蠟燭系列共設五款香調，靈感來自五個核心價值分別為:象徵意志堅定的「Champion」、勇於挑戰的「Inventor」、啟發思維的 「Advocate」敢闖世界的「Explorer」，以及窩心親切的「Friend」香氛蠟燭。

    點擊圖片放大
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「熱誠盡興」系列蠟燭與慈善機構「愛・傳遞」合作，鼓勵眾對社區的關懷。富衛將根據完成個性測試的參加人數向「愛・傳遞」 捐出善款，為大家作港元捐款，支持慈善機構以共融互愛的目標，幫助自閉症家庭，推動社會共融。

體驗個性測試 贏取香氛蠟燭

即日起至2022 年 12月18日，凡登入 FWD MAX 或登記成為會員即可體驗個性測試，尋找專屬你的香氣。適逢佳節將至，富衛更將送出共 300 個「#熱誠盡興」香氛蠟燭。

參加方法如下：

 1) 登入 FWD MAX 並完成簡單個性測試 

2) 讚好富衛的 Facebook 專⾴「FWD Hong Kong & Macau」 和指定有獎遊戲貼文。

3) 於指定貼文下留言並分享個性測試結果，標註（Tag）三位朋友。

4) 在指定貼文連結中填寫合適保障如何助你成就⽣活熱誠，盡展精彩人生。

5) 富衛將挑選最富熱誠的留言，被選中的參加者將可獲贈「#熱誠盡興」系列蠟燭一個。

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責任編緝：張懿慧

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