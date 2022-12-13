【美食速報】和食外賣便利店登陸天后　逾100款食物選擇兼推出日式盆菜

▲ 日式外賣便利店登陸天后。（圖片由餐廳提供）

和食便利店登陸天后！居酒屋黑木亭以日本本土便利店Lawson及日本7-eleven熟食部作概念藍本，開設副線「黑木亭壽司和食便利店」，便利店以壽司，刺身，和食和炸物作主要售賣商品，主打快買快食不用等，即買即食，適合生活於繁忙大都會的香港人！

黑木亭居酒屋壽司和食便利店有逾100款壽司、刺身、和食、炸物任君選擇，包括多種壽司和刺身外賣盒款式，即叫即做。食品特色如杯裝刺身冷麵，賣相美觀，方便進食。店舖以日本直送飛機魚作賣點，提供原條時令飛機魚，即叫即製，$299便可享用飛機魚！

店舖更設立網店可預訂壽司刺身外賣盛盒，包括10人以上的高質壽司刺身外賣盛盒。便利店發售自家製支裝檸茶及奶茶，同時有刮刮卡遊戲在飲品上，如減$5，送飲品或買一送一等。

日式盆菜歡度佳節

▲ （圖片由餐廳提供）

為了迎接冬至及新年，店舖推出盆菜日本花咲蟹盆菜及A5 富士山宮崎和牛壽喜盆菜等款式，低至人均$183，食物包括磯煮鮑魚、日本帆立貝、深海虎蝦、鮮廣島蠔、師傅自家包製如意福袋、吉祥冬菇、幸運竹輪、滋味大根、小童魚蛋、濃汁豚角煮、回味玉子、有機王菜、超淋豬軟骨、養身蒟蒻等美食。

還有其他款式如365團圓壽喜盆菜及日本波士頓龍蝦盆菜，按照不同口味配上不同特色自家製湯底，另外客人亦可按喜好追加各項美食加入盆菜。日本A5宮崎和牛壽喜盆菜及365團圓壽喜盆菜均配以自家制壽喜湯湯底，日式醬油、味醂、料理酒和糖自家熬製6小時。

日本花咲蟹盆菜則包括鱈場蟹肉、松葉蟹和毛蟹。配以昆布湯，由日本蟹鍋湯底日本昆布湯，自家浸製 24小時。另外日本波士頓龍蝦盆菜則配以牛奶芝士湯，360牛乳加入芝士及清湯，煮出與龍蝦最配搭的芝士湯底。早鳥優惠於 1月15號前訂購1月份盆菜即減$30，訂滿$2000送180ml清酒一支、滿$3000更加碼送300ml清酒一支。

派對日式到會＋和食系列

▲ （圖片由餐廳提供）

如想體驗日式到會，便利店更設有派對必備的壽司刺身外賣盛盒，均可以於網上預訂，包括10人以上的壽司刺身外賣盛盒，亦可於網站自行配搭壽司刺身美食。熱食方面設有16款即日預先包裝的和食小菜口味，如濃汁豚角煮、日式鰻魚炒飯、薄切洋蔥牛肉等口味。均以鋁錫紙盒包裝好置於暖櫃，一盒一餸，另外奉上日本珍珠米， 客人可按個人喜好加餸或日常飯盒之用途，價錢只需$32起。

炸物方面包括一口辣炸雞、爆谷雞、章魚小丸子、吉列脆炸蝦、吉列脆炸豬扒、焗芝華士腸、炸拉絲芝士、炸餃子及炸QQ年糕等款式。全部以杯裝一個滿滿的炸物杯發售，炸物各有三款醬汁選擇如蛋黃醬，明太子沙律醬， 勁辣芥末沙律醬。

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黑木亭壽司和食便利店

地址: 香港北角電氣道22-52號金殿大廈地下3號

電話：852 6365 7390

營業時間 : 星期一至日11:00 - 21:00

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責任編緝：蕭雅文