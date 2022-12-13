【超市大搜查】14款潤唇膏大比拼　曼秀雷敦、NIVEA上榜保濕滋潤

▲ 14款潤唇膏大比拼，曼秀雷敦、NIVEA等多個牌子上榜。

天氣寒冷乾燥，不少女士都必定會有一支潤唇膏旁身，預防嘴唇爆拆。日本雜誌《LDK》最近評測14款潤唇膏，比拼它們保濕力、成分和使用感，找出冬天必備最强潤唇膏，當中有2款獲評A+。

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《LDK》搜羅了市面14款潤唇膏，當中包括曼秀雷敦、NIVEA等多個熱門品牌，並進行以下4項測試：

保濕力

測量塗抹潤唇膏後2小時的水分蒸發量，計算並比較保留了多少水分。

成分

由專家評估是否含有效的護唇成分，如防止唇紋、龜裂、脫皮等成分，另外，若含有刺激的成分，如乙醇等，會被扣分。

不黏膩

在嘴唇上塗抹潤唇膏，經過一定時間後，測試嘴唇會黏上多少閃片，數量愈多代表愈黏膩。

使用感

評估潤唇膏的包裝設計、塗抹時的便利程度等。

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責任編輯：羅嘉欣