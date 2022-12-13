【人間有愛】女嬰患先天性心臟病急換心續命　成功1個月籌獲3千萬善款

▲ 女嬰患先天性心臟病急換心續命，成功1個月籌獲3千萬善款。

拯救小小生命，許多人都會義不容辭。日本一名1歲女嬰患有先天性心臟病，先後做了4次手術也未有起色，父母於是寄望帶孩子到美國接受心臟移植手術。惟所需費用龐大，原預計3個月才能籌組成功。惟在一眾熱心團體及民眾協助下，最終僅需一個月時間，就籌得目標金額5.3億日圓（約3,000萬港元），有望加快女嬰接受手術的時間。

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綜合日本媒體報道，1歲女嬰佐藤葵在2021年10月底出生。外表與一般嬰兒無異般可愛的小葵，實際患有先天性心臟病，自出生後長期留院。雖然小葵先後接受了4次手術，但醫生表示她心臟衰竭的情況仍有所惡化，在安裝人工心臟的情況下，仍存在腦中風及感染風險，必須前往美國接受心臟移植手術。

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面對天價手術費，小葵的爸爸佐藤昭一郎（41歲）及媽媽佐藤清香（38歲）曾表示，就算兩夫妻一輩子打工賺錢，也難以承擔如此鉅額。

而當小葵的事廣傳後，就得到當地救助團體協助。小葵的爸媽分別來自日本本島青森縣，以及東北宮城縣仙台市。為籌募女兒的醫藥費，父母與親友聯同救助團體走上街頭募捐，民眾也紛紛慷慨解囊。

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由於日圓大幅貶值，導致赴美開刀的手術費比往年大幅提升了1.5倍。然而在有心人踴躍捐獻下，原本預計3個月內才能籌得的經費，最終僅用了1個月時間便順利達標。小葵的爸媽向仙台及東北地區的民眾致謝，並表示將爭取在明年1月或2月，帶小葵到美國接受心臟移植手術。

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責任編輯：羅嘉欣