【愛的教育】無條件的愛+良好的溝通技巧  資優總監：孕育出具同理心的孩子

▲ 父母對孩子的「愛」是發自內心、無條件的！

剛剛看完一齣近期非常熱門的電影，內容是轟動一時的謀殺雙親案，其中最令我深刻的一幕，就是當兇手發現父母竟然在遺囑中，讓他和哥哥一同繼承物業，那一刻他的情緒立時崩潰。

看到這裏，我不期然的想，若果兇手早已知道父母有如此安排，他還會作出那個不可挽回的決定嗎？他仍會讓「缺乏父母關愛」、「不愉快童年」成為觸發他行兇的動機嗎？在此，我停了下來，深思作為家長的我們如何讓孩子感受到我們的愛，這種無條件的愛包圍著他們，讓他們在一個充滿愛的環境中成長，成為有同理心的人。

最新影片推介:

父母對孩子的「愛」是發自內心、無條件的！父母要學習包容及接納孩子，因為有條件的接納，成了雙方信任的障礙，影響親子關係。父母的包容和接納可提高孩子的安全感，讓孩子自自然然的在我們面前打開心扉。

當然，具備良好的溝通技巧是很重要的，因為溝通就是爲了傳情達意及彼此交流，如家長能夠從孩子的角度出發，了解孩子的感受、觀點和需要；互相表達情感，尊重孩子的意願和陪伴孩子自行解決問題，那麼，我們跟孩子的關係一定能更緊密。當孩子失意和遇到困難時，父母便成為他們强大的後盾。

作為家長要知道，向孩子表達愛的最佳方式，就是透過語言和身體接觸。例如每天抱抱孩子，跟他們說很多次「我愛你，I love you! 」。久而久之，父母「愛的抱抱」便成為每天和孩子情感交流的習慣，讓孩子漸漸地也用這個表達方式去傳達對父母的情感，從而學習表達對其他人和事的感受，這也是培養孩子同理心的起步點。

當我們培育孩子同理心的時候，其實就是教導孩子換位思考，從別人的角度去看事情，體諒他人的心情和處境。越有同理心的人，往往越懂得幫助人，而良好的社交情緒能力，有助促進和諧的人際關係。當然，這並非一朝一夕可以做到，而是需要在成人的指導下慢慢學習，時常實踐，漸漸培養出來。

我們都希望孩子能感受到愛，這是無法用物質來衡量，而父母「愛的養分」便是灌溉這株小幼苗的營養液，使幼苗得以健康、快樂地茁壯成長！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T