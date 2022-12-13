【不正常愛情研究所】慘被派帽靠「安心出行」捉姦　姦夫竟為知名男歌手

▲ 究竟這位知名男歌手是誰呢？

無綫J2台節目《不正常愛情研究所》由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。

今集研究題目是「捉姦攻略」，Koba會揭露一位知名歌手做姦夫的故仔，相信是節目開播以來最爆一集！

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「姦夫係好出名嘅男歌手」

後晚（12月15日）播出的《不正常愛情研究所》主題是「捉姦攻略」，今次Koba的故事最爆，既牽涉現役知名男歌手，難得是苦主的綠帽男，不以為恥，反以女友同明星出軌為榮。

事緣Koba有位男性友人，發覺女友經常聲稱到酒吧消遣，她說︰「朋友覺得奇怪，check女友手機嘅安心App，搵到去酒店記錄。等到女朋友再話去酒吧，朋友就去嗰間酒店樓下等。」最後見到女友親密撓住一名男仕出來，當場斷正。

Koba話事後男友人覺得好威威︰「因為個姦夫係好出名嘅男歌手。」現場即時起哄，紛紛要求Koba提供貼士，之後Jojo與Karen秒速估到，同時講出該歌手的特點，身份呼之欲出。

到底她們得到甚麼貼士咁緊要？想知「偷食男歌手」是誰，後晚食住花生睇《不正常愛情研究所》。

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Jojo被前度背叛

今集各位主持都有不少故事發表，好像總有一單「姦情」在附近。Jojo講的是自身經歷，前度出軌最後她憑直覺加上蛛絲馬跡，在社交媒體踢爆事件。

她還分享另一男友人的故事，她話︰「個男仔被女朋友笠咗30頂綠帽，都係唔肯分手。仲要跪喺地下同女朋友講：『我知你笠咗我好多頂綠帽，但我求下你唔好走，唔好同我分手』。」

Sususca深信同類事件，不會發生在自己身上：「冇人會為第二個女人而放棄我囉！」自信滿滿。

「有故事的人」是Jojo舊同事、曾任職專業偵探社的Gin。她會分享捉姦經歷、有錢人會如何偷食，又會教大家如何從細微地方發掘蛛絲馬跡，以及當私家偵探要具備甚麼條件，後晚一次過解答。

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