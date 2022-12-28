【偉大媽媽】首次懷孕產檢發現患上乳癌　30歲準媽媽為保胎兒堅持推遲化療

▲ 首次懷孕產檢發現患上乳癌，30歲準媽媽為保胎兒，堅持推遲化療。

對大部分夫婦來説，懷孕可謂一幢天大喜事，但準媽媽若在懷孕同時發現罹癌，心情怕是跌到谷底。本港一名30歲準媽媽在懷孕時發現自己患上乳癌，面對諸多未知風險，她仍選擇生產後再接受治療，堅定意志也感動了主治醫生。

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臨床腫瘤科專科醫生劉建生分享個案，指曾接收一名30歲的年輕準媽媽求醫。她在孕期檢查時，發現乳房有一顆體積並不大的腫瘤，確診乳癌。因其懷有身孕，不便照X光及進一步檢查，無法確定癌症期數。醫生觀察該腫瘤大小，初步判斷為早期。

突破心理掙扎

確診患癌後，醫生普遍希望病人能儘快接受治療，避免癌細胞擴散。不過，患者因懷孕時被發現罹癌，可謂承受了巨大心理掙扎。一方面擔心自己若不及時治療，可能會令病情惡化；另一方面，患者非常希望成為兩孩之母，因此擔心化療會對腹中第一胎造成傷害，導致無法順利生產。最後，該名媽媽考慮到自己仍屬早期確診，情況不算危及，於是她不顧癌細胞有擴散的風險，堅定向醫生提出請求，希望能等孩子出世後再接受治療。

面對該媽媽的請求，劉醫生表示自己一度非常擔心：

懷孕期間存在許多不確定因素，也擔心她延誤治療會令病情惡化。但在進一步詳細溝通後，我們最終同意這位媽媽的請求。之後，我一直負責為她做持續性的腫瘤觀察，避免出現惡化的情況。另外，也聯合院方各個部門，包括婦產科、心理科等等，一同為媽媽提供支援，確保她能順利生產。

新生兒未留下癌症遺傳基因

值得慶幸的是，患者雖有些早產，但直至生產時，腫瘤只是稍微變大，略影響淋巴，未進一步擴散到其他器官。在治療方案上，劉醫生指出：

患者在生產時，我們為她同步進行了腫瘤切除手術。因腫瘤開始影響淋巴，所以最後選擇了全乳切除。在患者坐月期間，也配合了化療方案，她當時可謂非常辛苦，出現嘔吐等諸多不適。此時非常需要家人支持及留意坐月飲食，例如不可吃太過油膩。很鼓舞的是，患者最後也很厲害地剋服了種種不適，完成治療。

不過，乳癌存在遺傳風險因素。但醫生表示，在之後的檢查中，未發現癌細胞對新生兒產生影響，癌症遺傳機率是0，證實媽媽和孩子都非常健康。

喜獲二胎 無復發跡象

劉醫生續指，正常而言，不建議完成化療的患者在短時間内再懷孕生產。而該名媽媽一直都希望能生兩個孩子，恰巧在其完成化療剛滿一年時，再發現自己懷上二胎。很快，她順利產下第二胎女兒，經檢查也同樣不存在癌症遺傳基因，非常健康。另外，從患者第一胎發現罹癌到治療，至今已8年時間，她的身體狀況良好，無癌症復發跡象，除了因手術切除了乳房，無法進行母乳喂養以外，她和兩名孩子都一切安好，也令劉醫生為她感到高興。

預防乳癌

為避免出現懷孕時才發現罹患乳癌的不幸，劉醫生强調，婦女應持續做好身體檢查，同時要重點避免可致乳癌的高危因素：

例如肥胖、不做運動、吃很多紅肉但少吃蔬菜等不良習慣，這些都需要戒除。尤其要避免肥胖及BMI過高情況，能一定程度上預防患乳癌的機率。

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記者：張沛