【聖誕節2022】歷山酒店自助晚餐網上訂購享85折　頂級美國西冷+即開生蠔+現煎鴨肝【內附連結】

▲ 歷山酒店大堂樓層的歷山餐廳，推出聖誕及新年自助晚餐，過一個豐盛的節日。

來到年終的聖誕，又是和親朋摯愛歡聚兼開懷享受美食的最佳時刻！位於歷山酒店大堂樓層的歷山餐廳，以維多利亞宮廷式設計風格令人眼前一亮，璀璨耀目的水晶吊燈及搪瓷雲石地台，為食客營造奢華雅緻的唯美空間。酒店厨師準備了一系列美饌包括焦糖栗子釀餡的慢烤火雞配金巴利汁、德國聖誕乾果甜包、頂級美國西冷牛扒，以及各款聖誕樹頭蛋糕等，必定讓大家大飽口福。

除有即開新鮮生蠔、蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺以及各款壽司刺身外，更有大廚為食客現場烹調日式清酒煮海鮮、 芝士龍蝦意大利飯、香煎鴨肝伴法包以及24個月西班牙杜洛豬後腿伴蜜瓜。凍盤方面更包羅中西式，有涼伴香麻豆芽木耳、蒜泥白肉，及水牛芝士番茄沙律配意大利黑醋等。特色主菜包括和牛肉醬千層、蜜糖原隻火腿、泰式烤原條石斑、韓式燒雞、泰式黃咖喱蟹肉酥盒、黑松露薯茸；中式則有 X.O 醬炒帶子、鮮蝦西蘭花、脆皮炸子雞、蟹肉扒時蔬、上湯津白、瑤柱蛋白炒飯、蝦子本菇炆伊麵等。

▲ 歷山餐廳以維多利亞宮廷式設計風格、水晶吊燈以及搪瓷雲石地台為食客營造奢華雅緻的餐飲空間。（商戶提供）

聖誕自然離不開甜品蛋糕，歷山餐廳準備了聖誕布丁蛋糕、聖誕玉桂朱古力蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、傳統意大利芝士蛋糕杯、芒果拿破崙以及朱古力噴泉等，更有多款 Häagen-Dazs 及 MÖVENPICK 雪糕，食客更可以享用即製熱香餅及窩夫及時令鮮果，為完美的聖誕大餐劃上句號。

歷山餐廳璀璨聖誕及新年自助晚餐

日期：2022 年 12 月 16 - 23、27 日及 2023 年 1 月 2 日

價格：$ 800.80（成人）、$646.80（小童）

日期：2022 年 12 月 15、28 - 30 日

價格：$ 767.80（成人）、$613.80（小童）

日期：2022 年 12 月 24 - 26及 31 日

價格：$ 928（成人）、$788（小童）

記者：王嵐