【就是青春】最後十強今晚誕生　曾琸庭谷搏到盡迎戰梁樂童爭入五強

▲ 曾琸庭以性感打扮演唱《未知》。

HOY TV選秀節目《就是青春》正進行得如火如荼，今晚（12月13日）繼續邀得林奕匡（Phil）任「星級樂迷」。

至於面臨淘汰邊緣的溫曉晴將會與挑戰者爭奪最後一個十強席位，勝出者將連同早前率先進入十強的九名參賽者：洪韻騏（Wincy）、梁樂童（Stephanie）、林躍翰（John），劉庭君（Midori）、余卓謙（Nathaniel）、康志維（Edmond）、曾琸庭（Alice Tsang）、張鈊貽（VALC）、陳心余（Wuba），隨即展開準決賽，爭奪五強資格晉級周日（12月18日）舉行的決賽。

▲ (左起) 挑戰者黎倩榕（Sherry）及蔡嘉寶（Akina）。

曾琸庭谷盡力撼梁樂童

十強準決賽今晚隨即展開，十參賽者以即場抽籤形式進行一對一對決，實行「一戰定生死」。

打頭陣的對決的梁樂童與曾琸庭，分別獻唱《睡公主》及跳唱《未知》，當中Alice谷胸並穿着斗零踭孖男舞蹈員上陣跳唱歌曲《未知》，第一次嘗試跳雙人舞兼着斗零踭跳舞的她，練習時更不停跌倒，直言今次嘗試比自己想像中更加困難。

曾琸庭演出令現場氣氛高漲，音樂製作人HeartGrey指Alice的表現漸入佳境，令人投入曲中，不過「YOUnion」團長陳柏宇（Jason）卻指其演繹上未有大進步，但選歌上稍有改善，整體表演不錯。

至於，林奕匡對於梁樂童獻唱《睡公主》，認為是一大挑戰，他說：「好大挑戰，某程度上揀首合適歌更重要。」更認為表演可以更有層次。而專業作詞人黃敬佩更批道：「缺乏咗感情傳遞，唔係好get （理解）到你想表達啲咩。」Stephanie聞言大受打擊。

▲ 曾琸庭首次着斗零踭跳舞。

投票踏入最後一周

而昨晚（12月12日）一集，陳心余（Wuba）成功晉身十強，而溫曉晴（Alice Wan）以《給愛麗斯》應戰挑戰者蔡嘉寶（Akina）《明愛暗戀補習社》及黎倩榕（Sherry）《蕭灑小姐》，Sherry更大爆自己只用了三日準備競賽表演，未知最後一個十強席位花落誰家。

《就是青春》決賽將於12月18日晚上9時現場直播，其「全民投票」已踏入最後一星期，截止12月12日中午12時，票數分別由洪韻騏、林躍翰及康志維暫時領先（排名不分先後）。

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