  • 16°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 14:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【就是青春】最後十強今晚誕生　曾琸庭谷搏到盡迎戰梁樂童爭入五強

娛樂 13:45 2022/12/13

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

曾琸庭以性感打扮演唱《未知》。

HOY TV選秀節目《就是青春》正進行得如火如荼，今晚（12月13日）繼續邀得林奕匡（Phil）任「星級樂迷」。

至於面臨淘汰邊緣的溫曉晴將會與挑戰者爭奪最後一個十強席位，勝出者將連同早前率先進入十強的九名參賽者：洪韻騏（Wincy）、梁樂童（Stephanie）、林躍翰（John），劉庭君（Midori）、余卓謙（Nathaniel）、康志維（Edmond）、曾琸庭（Alice Tsang）、張鈊貽（VALC）、陳心余（Wuba），隨即展開準決賽，爭奪五強資格晉級周日（12月18日）舉行的決賽。

(左起) 挑戰者黎倩榕（Sherry）及蔡嘉寶（Akina）。

曾琸庭谷盡力撼梁樂童　

十強準決賽今晚隨即展開，十參賽者以即場抽籤形式進行一對一對決，實行「一戰定生死」。

打頭陣的對決的梁樂童與曾琸庭，分別獻唱《睡公主》及跳唱《未知》，當中Alice谷胸並穿着斗零踭孖男舞蹈員上陣跳唱歌曲《未知》，第一次嘗試跳雙人舞兼着斗零踭跳舞的她，練習時更不停跌倒，直言今次嘗試比自己想像中更加困難。

曾琸庭演出令現場氣氛高漲，音樂製作人HeartGrey指Alice的表現漸入佳境，令人投入曲中，不過「YOUnion」團長陳柏宇（Jason）卻指其演繹上未有大進步，但選歌上稍有改善，整體表演不錯。

至於，林奕匡對於梁樂童獻唱《睡公主》，認為是一大挑戰，他說：「好大挑戰，某程度上揀首合適歌更重要。」更認為表演可以更有層次。而專業作詞人黃敬佩更批道：「缺乏咗感情傳遞，唔係好get （理解）到你想表達啲咩。」Stephanie聞言大受打擊。

曾琸庭首次着斗零踭跳舞。

投票踏入最後一周

而昨晚（12月12日）一集，陳心余（Wuba）成功晉身十強，而溫曉晴（Alice Wan）以《給愛麗斯》應戰挑戰者蔡嘉寶（Akina）《明愛暗戀補習社》及黎倩榕（Sherry）《蕭灑小姐》，Sherry更大爆自己只用了三日準備競賽表演，未知最後一個十強席位花落誰家。

《就是青春》決賽將於12月18日晚上9時現場直播，其「全民投票」已踏入最後一星期，截止12月12日中午12時，票數分別由洪韻騏、林躍翰及康志維暫時領先（排名不分先後）。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【就是青春】洪韻騏認與炎明熹比較有壓力　「翻版胡鴻鈞」林躍翰參加選秀渴望入行
19:05 2022/12/08
【就是青春】洪韻騏認與炎明熹比較有壓力　「翻版胡鴻鈞」林躍翰參加選秀渴望入行
【Do姐去旅行】鄭裕玲離巢首炮助HOYTV拍旅遊節目 余詠珊透露農曆新年後出發
16:44 2022/12/07
【Do姐去旅行】鄭裕玲離巢首炮助HOYTV拍旅遊節目 余詠珊透露農曆新年後出發
【亞洲TOP TEN】前J2女神過檔HOY TV　梁凱晴介絡台灣泳池大派福利【多圖】
19:54 2022/12/04
【亞洲TOP TEN】前J2女神過檔HOY TV　梁凱晴介絡台灣泳池大派福利【多圖】
【Do姐去旅行】鄭裕玲拍HOY TV余詠珊旅遊節目　全男班陪玩轉世界各地
11:36 2022/12/08
【Do姐去旅行】鄭裕玲拍HOY TV余詠珊旅遊節目　全男班陪玩轉世界各地
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】
18:00 2022/08/22
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】

你可能感興趣

【就是青春】洪韻騏認與炎明熹比較有壓力　「翻版胡鴻鈞」林躍翰參加選秀渴望入行
19:05 2022/12/08
【就是青春】洪韻騏認與炎明熹比較有壓力　「翻版胡鴻鈞」林躍翰參加選秀渴望入行
【Do姐去旅行】鄭裕玲離巢首炮助HOYTV拍旅遊節目 余詠珊透露農曆新年後出發
16:44 2022/12/07
【Do姐去旅行】鄭裕玲離巢首炮助HOYTV拍旅遊節目 余詠珊透露農曆新年後出發
【亞洲TOP TEN】前J2女神過檔HOY TV　梁凱晴介絡台灣泳池大派福利【多圖】
19:54 2022/12/04
【亞洲TOP TEN】前J2女神過檔HOY TV　梁凱晴介絡台灣泳池大派福利【多圖】
林奕匡 綜藝節目 香港開電視 歌手

最高瀏覽

【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
11:27 2022/12/12
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
17:21 2022/12/12
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
今日 10:23
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】