【取消安心出行】餐飲業促取消疫苗通行證　旅議會料年底每日訪客較現時增52倍

▲ 餐飲業促取消疫苗通行證，旅議會料年底每日2,000訪客較現時增52倍。（林宇翔攝）

明日（14日）起市民不再需要掃安心出行，並取消黃碼政策，市民如確診會獲得紅碼，而無確診市民全部為藍碼，可參與正常活動，包括入境人士；但仍保留疫苗通行證在食肆等部分指定處所使用，必須出示疫苗通行證才可進入。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，業界非常歡迎取消「安心出行」，認為現時每日約1萬宗確診個案，而「安心出行」已沒有追蹤及通知功能，作用已大幅下降，取消使用對業界營運有很大幫助，但未必會大力反彈，期望入境旅客大幅上升，可抵銷港人外遊流失的消費力。

徐汶緯稱，現時疫苗第三針接種率已達9成多，相信隨著未來長者及幼童接種率提升，「疫苗通行證」功能會隨之下降，期望可盡快取消進入食肆仍需出示通行證的政策。 他又指，取消「安心出行」及取消「黃碼」，旅客抵港頭三日不用再留在酒店，一落地已可到食肆，相信對旅遊業及飲食業都有很大幫助。

旅遊業議會歡迎政府取消黃碼，總幹事楊淑芬表示，現時「團進團出」的旅行團入境安排，由於參與食肆有限，較難吸引旅客來港品嚐地道美食，相信取消黃碼後，預計在聖誕新年假期來港的旅客人數，每日可達2,000人，較現時大增近52倍；若政府能取消疫苗通行證進入食肆，相信有助吸引更多自由行旅客來港，對本港恢復旅遊業有更大幫助。她又指，「團進團出」安排實施了26天，實際只吸引約1,000人來港，平均每日只有38人訪港，成效不算大。

「團進團出」安排下，有資深導遊稱，在疫情期間已經轉行，通關步伐仍不明朗，不願意重投旅業。楊淑芬指，業界正面對人手短缺的問題，疫情以來旅遊業流失約一半人手，重新招聘有一定困難，希望當局以配對形式，向旅行社發放復業基金，幫助業界在明年復蘇。

文化體育及旅遊局表示，當局已推出多項措施刺激本地零售、酒店及餐飲消費，進一步支援旅遊業界，為迎接旅客重臨做好準備。人手方面，局方指正透過旅遊業監管局，向旅遊業從業員提供合共6,000萬元的培訓資助，為期3年，鼓勵從業員繼續為行業服務。

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記者：陳麗娜