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【仔仔一堂】張惠雅出手摸Juzco胸肌自肥　Regen激讚花美男Carson：靚仔到不得了

娛樂 16:12 2022/12/13

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《仔仔一堂》

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2綜藝真人騷節目《仔仔一堂》（Boyscation），以「絕不歧視愛情」為中心思想的《仔仔一堂》，找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，包括「型男混合體」Andrew、「187花美男」Carson、「可愛兜風耳」HoHo、「陽光男孩」Juzco、「嫰版王浩信」Louis、「Young 版尊龍」Ray、「純愛莫少聰」Nelbon、「害羞台男」Kevin、「型男主廚」Kenny 及「柔情版香取慎吾」Howard。

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摸胸肌自肥

今晚（12月13日）播出一集最大亮點，是近年淡出娛樂圈、並於長洲開了餐廳的張惠雅（Regen）亂入大讚仔仔質素奇高。

事緣十位仔仔去長洲玩camping，並按主理人Vinci要求分成五組，每組需於限定時間內完成指定任務，以便進一步了解拍檔。因各種原因「焗住」與Howard一組的Juzco，期間到訪好友Regen餐廳，Juzco一現身即遭Regen捉著追問：「我頭先見到有兩個靚仔到不得了！」

Juzco聞言即嬲豬，Regen見狀急忙補鑊：「你哋都靚仔，但嗰兩個係Charm到Bomb一聲。好大隻、好白好滑、好高！邊度搵到返嚟㗎，咁靚仔嘅？！」更邊說邊測試Juzco胸肌，場面既混亂又搞笑。

據知Regen所指的，是擁有187身高的花美男Carson，Carson近日在節目中人氣急升，更突然變成搶手貨，今晚Carson除了令原本甚為投緣的兩大人氣仔仔Andrew及Louis關係起變化外，更會意外令Juzco慘遭遺棄。

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小學雞級別罵戰

而另一對歡氣冤家HoHo及Louis，則將會再度爆發罵戰。事緣有感自己對HoHo未夠友善的Louis，Camping「良心發現」主動示好，可惜HoHo毫不領情，大感無癮的Louis即晦氣謂：「嗱！我冇禮貌㗎喇。」HoHo亦不客氣反擊：「我都冇禮貌㗎，你做乜咁熱情吖？」之後更句句寸爆Louis，火藥味濃。

不過之後二人又忽然「和解」，Louis更伸出手板任由HoHo拍打，一時糖黐豆、一時水溝油，認真冤氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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