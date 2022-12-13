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【最強繼父】照顧4年視如己出繼女突喊一聲爸　繼父感動掩面痛哭 

育兒經 17:52 2022/12/13

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繼父激動得流下男兒淚。

沒有血緣關係，但視如己出不是人人做得到！大陸河北一名繼父花了4年時間照顧繼女，視如己出，突然之間繼女一聲爸，攻陷了繼父的心房，令他當場掩面痛哭。而妻子則在旁偷偷地拍低這個感人一刻。

最新影片推介:

內媒報道指，這名來自河北石家莊的繼父，在妻子的「設局」下，與女兒乾杯時無預警被對方叫了聲「爸」，他即是面都紅了，然後淚水就奪眶而出，一聲「爸」的威力太過強大，他更站起身背對鏡頭，繼續掩面痛哭，流下男兒淚。妻子則表示，兩人在4年前再婚後，丈夫就一直對女兒視如己出，「這一聲爸他確實等了好久，也讓他覺得一切付出都值得了」。

    點擊圖片放大
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影片曝光後，網友都大嘆好感動，「這一聲爸，一定是用心換來的」、「真好，孩子有福氣，家長也有福氣，祝福」、「孩子最清楚誰是真心對他們好的，這聲爸真不容易」。還有過來人表示，「我繼父比我親爹好，當年喊爸的時候他也哭得唏哩嘩啦」、「我從初中到現在都叫外號，我爹整天像說段子一樣，整天要我叫爸」。

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責任編輯︰王明芳


 

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