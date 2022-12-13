【防疫措施】撤銷往內地澳門口岸核酸「檢測待行」　減少強檢加派快測包

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（馮漢柱攝）

政府宣布由明日（14日）起市民不再需要掃安心出行，但仍保留疫苗通行證在食肆等部分指定處所使用；以及取消黃碼安排。醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅和醫院管理局行政總裁高拔陞下午出席記者會，交代措施具體安排。

盧寵茂宣布另外3項放寬措施，第一，撤銷前往內地或澳門人士在深圳灣、港珠澳大橋、機場等口岸的離港前快速核酸檢測待行安排，此為配合內地防疫政策，由原來要持48小時核酸檢測證明，並在口岸進行快速核酸檢測並確認結果是陰性才能繼續行程安排，明日起會撤銷「檢測待行」安排，只需持登機或離境前48小時核酸陰性證明。

第二，調整本地核酸檢測策略，將資源放在高風險場所及人群。有關強制檢測，當局會針對特別重要的地方，但會逐步減少向住宅大廈發出強檢公告，改為在社區派發更多快速測試包。另一方面，政府將縮小定期核酸檢測的對象範圍，只針對高危及較脆弱群組，包括醫管局及院舍員工。其他過往需要進行定期核酸群組不再需要定期核酸檢測，可由員工自行決定是否進行測試。學生快測安排暫時維持不變。

第三，撤銷確診居家人士配戴電子手環要求。因紅碼已限制確診者不能進入特定住所，降低傳染風險，有關安排久缺成本效益，認為可在此階段撤銷要求。政府會繼續為居家確診者及檢疫人士派發物資包，並透過隨機抽查確保有關人士未離開住所。

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記者：黃穎津