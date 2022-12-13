【防疫措施】明日起撤掃瞄「安心出行」　醫健通智方便紙本疫苗通代替【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

行政長官李家超宣布，明天（14日）起市民不用掃瞄「安心出行」，但進入食肆等處所前仍要出示疫苗通行證；另外政府會取消黃碼，確診者會為紅碼，其他無確診及入境人士均為藍碼（詳情即看【下一頁】）。

港府在下午舉行疫情記者會，醫務衞生局局長盧寵茂聯同衞生署衞生防護中心總監徐樂堅和醫院管理局行政總裁高拔陞出席。

醫務衞生局局長盧寵茂指，政府一直就5大原則調整抗疫方針，即為「不躺平」；科學精準識別不同風險級別人士；平衡風險與經濟動力和正常生活；減重症、減死亡；重點保護高風險人士。雖然最近個案有上升，但盧寵茂指疫情似乎進入平台期，由其是污水檢測水平有回落的趨勢，再加上經醫護界的努力，能維持公營醫療緊急及非緊急的服務。

由明日起撤銷強制市民掃瞄「安心出行」，盧寵茂表示，在疫情初期「安心出行」有助追蹤個案，控制疫情，不過現時當局審視數據及目前情況後，認為可以放寬不須再強制市民掃瞄「安心出行」，但仍要維持疫苗通行證，因為能有效推動疫苗接種率，有效保護市民，又提醒市民日後可以使用醫健通或智方便出示疫苗通替代，而紙本及截圖的疫苗通行證亦可通用。

被問到市民是否可以移除「安心出行」，盧寵茂回應稱「安心出行」自推出而後已更新了40多個版本，是次是取消強制掃瞄措施，不過「安心出行」仍然有不同的功能，故政府暫時不會取消「安心出行」程式。

至於與內地通關，盧寵茂指港府與內地保持聯防聯控，保持密切溝通，會積極爭取，而國家最新推出的新冠防疫「新十條」未有提及通關，港府亦熱切期待有新措施推出，亦希望盡快推出；對於網上不時有「消息」流出，他指大多都是沒有證據，呼籲市民不應轉發沒有依據的「消息」。

而會否取消口罩令，盧寵茂認為，口罩對於防疫發揮重要的作用，而且冬季流感來臨，希望市民在冬季繼續戴好口罩。

在8月12日推行的「紅黃藍碼」同樣取消，盧寵茂指最新一個月輸入個案只佔確診個案的3.8%，雖然最近輸入個案增加，但情況一直穩定，亦佔本港整體確診個案不足1成。

另外，港府撤銷前往內地前，需要在口岸再進行一次核酸檢測的「檢測待行」安排，明日起只須持48小時核酸證明則可過關；逐步減少向大廈發強檢令；取消檢疫人士佩戴電子手環要求。

衞生防護中心總監徐樂堅指，過去7日每日有1萬多宗確診個案，稍有上升不過漸趨穩定，進入平台期，過去7日輸入個案有大多在機場發現，而輸入個案佔整體個案5%；目前主流變異病毒株仍是B.A.5。

醫院管理局行政總裁高拔陞指，明日起進入醫院不須再掃「安心出行」，而醫管局將會檢視其他醫院的防疫措施，又會加強視像診症服務、主動聯絡高風險人士，未來將集中公布因新冠引致死亡的個案。

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記者：李榮忠