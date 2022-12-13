【婆媳關係】港媽為3歲仔報讀繪畫班 奶奶自把自為拒湊孫上堂

▲ 港媽為3歲仔報讀繪畫班，但奶奶答應湊放學再湊個孫去上興趣班，最後卻反口，令港媽大感無奈。

婆媳之間，大多數都是對立，有港媽上討論區發帖，指為3歲仔報讀繪畫班，奶奶本應答應接孫仔放學再湊去上繪畫班，豈料奶奶出爾反爾，更自把自為拒湊孫仔上堂，令港媽大感無奈，「話我怪獸家長，嘥哂我啲錢同心機！」

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該名港媽日前在香港討論區發帖，主題是「我奶奶係一個壞咗嘅人」，港媽表示，她專登book繪畫班讓3歲仔當興趣玩，她問了奶奶可否湊完兒子放學再湊他上繪畫班，

佢親口話ok，點知畫班老師打嚟問點解成日缺席，我再問返奶奶先知佢自把自為決定唔去，又話我怪獸家長，嘥哂我啲錢同心機，真心有病，又唔可以明鬧佢。

港媽對奶奶自把自為的行為極度不滿，更指當日以為自己好好彩可以不用與奶奶同住，但事與願違，她生了兒子後，奶奶每事管，令港女感到非常之煩，

由搵陪月到揀幼稚園再到興趣班越嚟越多意見！我試過唔出聲再加少少黑面，返到屋企已經俾人打咗小報告，比c6話我。

貼文一出，即引起熱議，有唔少網民指樓主的3歲仔太細，不應為他報興趣班，「3歲幾人仔放學仲要去興趣班學呢樣嗰樣，其實培養定催谷，只差一線。」、「唔怪得你奶奶咁諗，3歲幾小朋友通常要午睡小休，你就要佢去學畫畫，係咪太chur?休息係為咗走更遠嘅路。」、「奶奶決定正確，細路仔多啲自由時間玩好重要，學埋呢咩興趣班夾硬扼殺佢地自由玩耍時間。」，另有網民認為樓主應該可以同奶奶講清楚，或同老公好好傾吓！

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責任編輯︰王明芳