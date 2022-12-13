【生活復常】洪助昇以新歌悼念亡友　首唱哽咽後台爆喊

▲ 洪助昇（Aiden）推出今年第三首主打歌曲《生活復常》。

樂壇新人洪助昇（Aiden）推出今年第三首主打歌曲《生活復常》，以此記念Aiden摯友，Aiden在18歲生日那天，摯友離開了，他指故友更像他的人生導師，Aiden說：「當全班同學都取笑我想成為歌手時，只有他鼓勵聆聽，並約定將來只要我能夠喺台上表演，他一定喺台下支持。」

不過，歌手大計未開展，對方已「退席」。巧合是，二人亦曾經說過，誰先「離去」，都不能在喪禮上太悲傷。「我做到，我冇喊，直至喪禮後番屋企大喊一場。」

Aiden決定在當上歌手的第一年，便把這首作品送給摰友，多谢他一直的鼓勵和支持，亦憑著他一直的信念和堅持，今天才能成為真正的歌手。

MV方面，Adien找來圈中好友P1X3L的Georgel及王智騫（Ｍartin）參與拍攝。「Martin由我第一部戲嘅時候已經識，認識咗六、七年，今次想搵番真正行內自己真實朋友去演繹故事。而George更在《造星2》時嘅戰友，兩位都陪我一齊經歷好多、可以話度過火海的朋友。」

拍攝MV當天，Martin笑說自已「唔要面」自薦：「如果唔叫我就真係唔當我係friend喇。最多我收平啲，哈哈。」

▲ 找來好友演MV。

George表示三人上一次見面，已經是兩年前，「今日三個人跨公司合作，好勁呀。」Aiden則謂：「好開心，因為今日好似同自己最好朋友一齊去旅行，似玩多過工作。」

另外，日前Aiden於一活動上首次唱出這首送給摯友的歌曲時，在台上一度唱到哽咽，演唱後在後台爆喊，「终於可以送到呢首一歌俾佢。」

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