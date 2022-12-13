【報孝親恩】22歲男星感激父母悉心照顧 大學畢業之日送名車感激媽媽

▲ 泰國男明星名帕瓦·吉沙晚迪（Ohm）送贈母親一輛名貴房車，並行泰國的跪拜禮以表達感激爸媽多年養育之情。

當你名成利就之時，最想感激的是誰？泰國一名「小鮮肉」男明星近年在影視界冒起，拍出不少灸手可熱的電視劇，享受著名成利就的同時，也不忘報孝親恩。他近日在社交平台展示其送贈了母親一輛名貴房車，並表達感激爸媽多年養育之情。此貼文帶來超過60萬個LIKE，網友留下大量「鼓掌」的圖案以示讚揚。

該男明星名帕瓦·吉沙晚迪（Ohm），今年22歲。於2016那年被發掘出道，至今參與了多部電視劇及電影，當中《愛來了別錯過》一劇中飾演男同性戀者而為人廣泛熟悉。吉沙晚迪的個人IG專頁有近500萬粉絲，他時常分享一些個人生活穿塔照，活躍度非常高。

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吉沙晚迪今年剛於詩納卡寧威洛大學完成大學學位課程，他畢業後並不是立即送自己一些什麼禮物作獎勵，反而想起在家庭中一直付出的母親，

20年來，母親將這個孩子撫養成人，直到他今天終於在這一個專業範疇中長大。

吉沙晚迪把他的成就都歸功於母親，而且決定買一輛名貴房車送贈她。

照片中可見，吉沙晚迪連同父母及其弟弟到汽車公司拿取新車。身穿大學畢業袍的吉沙晚迪在新房車前向父母行泰國的跪拜禮以示謝意，而其母親則輕拍他的背部以作回應，場面溫馨感人。吉沙晚迪在文中表示一直對父母的養育心存感激，早就萌生想送車給母親的念頭，到近日終於能成功實踐到了，開心大呼

媽媽，Ohm做到了! 爸爸媽媽，我非常愛你們！

此外， 吉沙晚迪在文末也同時祝賀他的弟弟20歲的生日，「生日快樂Na THAI，長大成人了，你可以改掉睡一整天的壞習慣了！」從調侃的語氣中可以看得出兩兄弟在非常有愛的環境下一起長大，一家人的感情融洽。

大量泰國、馬來西亞等的粉絲紛紛留言祝賀吉沙晚迪的畢業，同時也為他的行為感到驕傲，「Ohm，我為你感到自豪!我一直為你加油！」﹑「做得好，你是一個強大的孩子」﹑「畢業快樂，祝你永遠順利，快樂，健康，永遠愛你」﹑「非常有才華，非常自豪」。

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責任編輯︰王明芳