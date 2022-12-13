【詩民歌】區瑞強分享中年好聲音秘訣　林志美感恩天生擁有靚聲

▲ 區瑞強自言是林美心的「民歌界師兄」，可說看著她出道。（攝影：湯致遠）

早前曾比特在《聲生不息》翻唱《初戀》而人氣急升，連帶原唱者林志美都再度受到關注，懷念其清新脫俗歌聲的歌迷，終等到林志美再現舞台。她將夥同區瑞強等歌手聯合演出《詩‧民歌演唱會》，二人在對談中，既懷緬昔日美好時光，也分享了保養靚聲和健康的心得。

區瑞強（Albert）近年都會定期舉行音樂會，每次都雲集新知舊雨，輕談淺淺話當年。本周在伊館開鑼的音樂會，打正旗號以民歌為主題，就會帶來一連串校園回憶，細味70至80年代的年青人民歌風潮。

當年區瑞強有「民歌王子」之稱，經常拿著木結他穿梭大小表演場地，亦是受歡迎的DJ歌手。他憶述：「當年雖然都有前輩既是DJ又會出碟，但像我一樣是全職歌手都不多，加上那時我唱了一首《陌上歸人》，銷量很好，掀起了中文民歌的熱朝，坊間亦有舉行很多民歌音樂比賽。」

▲ 擁有不少金曲的林志美，近日復出跟樂迷見面。（攝影：湯致遠）

回憶民歌歲月

當時仍在中學階段的林志美，亦曾組過民歌樂隊「Delta」，參加不少民歌比賽，區瑞強記得也當過評判，看過對方唱歌。「志美有一把很質樸的聲音，後來她成為歌手出道，就改編了蔡琴的《你的眼神》，亦唱得很有味道，之後又唱了《少女日記》電影主題曲《偶遇》，都展現出她輕柔而沒有雜質的好聲音。」

說到這首由鄭國江填詞的成名作《偶遇》，林志美稱當時收到demo已很喜歡。「好像覺得是度身訂造，唱片公司都預計這首歌會大熱。」

近年她的許多名曲都被重唱，亦令新一代樂迷重新認識林志美的名字。她笑言：「特別是內地的歌唱比賽，經常有人翻唱，我也是經歌迷通知才留意到，亦有很多公司想我重錄這些金曲，如果我有音樂會時也會再唱，但要再入錄音室就未考慮了。」

她自言歷年代表作中，有兩首歌都很有意義，一是《偶遇》，另一首是福音歌曲《愛是不保留》，恰巧兩首都是電影主題曲。「今次我和Albert希望透過表演釋出正能量，帶出治癒感覺，令觀眾得到心靈上的享受。」

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養聲首要戒辣

區瑞強和林志美都擁有一把能懾服聽眾的靚聲，談到保養心得，二人都各有竅門。林志美分享：「很幸運天生有一把好聲音，很少聲沙，要說保養秘訣，可能是一向不喜歡食辣，平時講話也不會很大聲，比較輕柔，唯一壞習慣是夜瞓，但在表演前就會早睡，也不會喝凍飲，刺激食物更不會吃。」

區瑞強自言年青時很少戒口，煎炸食品、凍飲都全不避忌，尤其以前常踢波，運動後一定飲汽水，不過隨著年紀，就要食得健康，亦已戒掉食辣。「很多跟我同輩的歌手，

唱了幾十年歌，聲音都難免變沙啞，雖然我的歌比較抒情，很少要嗌，但也怕會壞聲，而且我常要做電台節目，一講話就幾小時，聲音很易疲累，所以要學習如何運用技巧發聲。」

他指多年前曾跟隨一位北京來港的聲樂家學習，每星期上一次聲樂課，學習如何利用丹田來運聲、呼吸。「我學習了一年半，獲益良多，把老師的藝術唱腔結合我的民歌風格，懂得用技巧來唱歌，便可減少聲音勞損。」他亦指平時生活習慣亦很重要，近年雖已少踢足球，但改打高爾夫球，令身體保持運動量。

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