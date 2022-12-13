【嫲孫戀】19歲小鮮肉向76歲老婦求婚　甜晒BB性別揭曉影片掀熱議

▲ 意大利19歲小鮮肉宣布76歲女友陀B女。

愛情可以超越年齡界限？意大利一名19歲網紅竟然戀上相差57歲的老婦，即使備受外界質疑他貪圖老婦的金錢，小鮮肉懶理流言，堅稱他倆是真愛。他繼數月前求婚成功，日前更分享BB性別揭曉影片，指老婦懷上了他的BB女，然而，一眾網民難以相信7旬仍可懷孕，指他們造假「呃like」。

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19歲男戀上76歲老婦

綜合外媒報道，意大利19歲男子Giuseppe D'Anna在TikTok上擁有逾20萬粉絲，他在今年5月發帖公開宣布喜訊，「嫲孫戀」開花結果，他分享自己求婚成功的片段，其女友是76歲一名老婦，兩人相差57歲。女友拿著十幾個巨大心形氣球，Giuseppe右膝跪在女友面前，一手輕托老婦下巴跟她咀嘴，有關影片帖文標題為“La nostra promessa”，意思是「我們的承諾」。

▲ Giuseppe與未婚妻相差57歲。（IG圖片）

該影片剪輯還加插了兩人的拍拖甜蜜照，Giuseppe送準新娘紅玫瑰，以及分享求婚時佩戴的閃爍戒指。Giuseppe加上「這只是一個長系列的開始」字眼，指他跟老婦會經歷更多愛情故事，大讚她是自己的「靈魂伴侶」。

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外遊拍拖公開咀嘴

在社交平台上，Giuseppe不時分享「嫲孫戀」日常，他倆愛得甜蜜，經常出遊，例如萬聖節也會一起妝扮玩樂，他倆亦很常在公開場合咀嘴，旁若無人。

有不少網民質疑Giuseppe為了錢才與退休老婦拍拖，的確見他們日常生活都很奢華，穿上貴價的衣著如毛草，家居環境充滿氣派。網民留言指出「顯而易見她很有錢，我們知道Giuseppe的目的」、「她的年齡足​​以成為他的曾曾祖母」，亦有網民嘲諷「確信他想要PlayStation 5」。Giuseppe堅稱他們的關係是真實的，亦回應「我的愛很美」。

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7旬婦懷B女備受質疑

近日，Giuseppe公開一段影片，他跟女友一起在充滿氣球、閃燈裝飾的豪華場地，一起按動機關裝置，揭曉女友腹中BB的性別，最後閃出結果是女生，兩人開心相擁。

之前，Giuseppe亦曾分享女友疑似產檢的影片，女婦頂著似是肚腩的巨肚，塗上凝膠去作產檢照超聲波，可是影片中未見胎兒超聲波的影像。另有些照片是Giuseppe摸著女友的肚子，像是摸著胎兒。然而，網民指他們造假，不相信7旬老婦仍可以懷孕，加上未見有超聲波照片。

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責任編輯︰王明芳