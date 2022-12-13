【紙皮婆婆】許碧姬照顧中風女兒19年　60歲入行拍劇為氹女開心︰少對白我都做

▲ TVB「御用紙皮婆婆」許碧姬照顧中風女兒19年，她一直堅持拍戲，全為了氹喜歡睇劇追星的女兒開心。

圈中有不少偉大媽媽，為照顧病兒不辭勞苦，除了最熟悉的鍾麗淇、張慧儀，還有TVB「御用紙皮婆婆」許碧姬（碧姬婆婆），1991年已屆60歲的她才加入TVB當演員，原本只為打發時間，可是好景不常，大女於1996年腦中風，碧姬婆婆堅持一邊照顧女兒，一邊拍戲，全為了氹喜歡睇劇追星的大女開心。

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現年91歲的碧姬婆婆，曾演出不少劇集的小角色，更是TVB御用的紙皮婆婆。去年她亮相TVB節目《日日媽媽聲》細說照顧中風大女兒的故事，她憶述大女於1996年腦中風，四肢癱瘓，當時她年僅36歲。可是醫院床位緊絀，醫生建議找地方讓她療養，但她無能為力。

我跟醫生說我等政府，醫生反問我：『妳幾歲？點照顧佢？』我說65，我一邊照顧她，一邊等啦！

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每日搭2小時巴士探望愛女

結果她們一等6年，大女入住元朗區一間療養院後，家住沙田的碧姬婆婆每日搭長途巴士探望女兒，來回車程兩小時都沒有怨言，「她習慣見到我，就算我要開工，只得半小時，我都會去探望她，分享下我拍戲的軼事，她很喜歡聽，又影相給她看看。」碧姬婆婆更表示：

無論對白多定少，我都鍾意去做，因為咁樣係為咗我個女。

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為氹女兒開心向明星「集郵」

碧姬婆婆18歲投身社會，1966年結婚誕下4子女，同時兼顧配音工作，早年不少潮州話版的邵氏電影，都由她配音。直至1991年，已屆60歲的她才加入無線，她解釋一來怕退休生活變得無聊，拍戲可以打發時間，二來是大女喜歡看劇集和追星，只是萬萬想不到女兒於5年後中風，致碧姬婆婆的晚年生活背負重擔。

▲ 細女（中）細說媽媽對她們的教導。（影片截圖）

不過，碧姬婆婆仍覺得值得，可以為臥病在床的女兒看世界。她曾與梅艷芳、周星馳及劉德華等巨星合照，有次她跟劉德華講好簽名給女兒，令臥床的她十分開心，自此碧姬婆婆習慣為女兒「集郵」。

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最終大女患病19年後離世，縱然碧姬婆婆先後歷喪夫及喪女之痛，但她對生死十分豁達。「雖然她已過身，我也會感到寂寞，但不要緊，我和她去旅行影了很多相，經常都拿出來看，令我的心舒服些。我相信她病了19年這麼久，她辛苦時我又辛苦，都希望她早日得到安息。」

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責任編輯︰林綺玲