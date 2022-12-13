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【內地通關】港府目標希望盡快正常與內地通關　盧寵茂形容香港「時刻都準備緊」

社會 16:48 2022/12/13

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醫務衞生局局長盧寵茂。（馮漢柱攝）

內地近日公布新冠防疫「新10條」措施，大幅放寬多項防疫政策。行政長官李家超表示，港府目標一直都是希望可以盡快正常「通關」，但都要按實際情況推進；醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港時刻都在準備通關的工作。

行政長官李家超今日（13日）在行會前見記者回應有關與內地通關的進度，重申通關必須要按實際情況推進，需要考慮一系列相關配套，而港府非常支持內地任何措施，同時亦會配合，確保內地推行的措施達到預期效果，從而希望可以盡快令通關方面有一些有利的安排。

李家超相信兩地政府都知道有關需求，認為在目前第一階段，希望首先在配額方面可以加大，會認真審視數據和風險，相信兩地有共識是希望盡量推進，如有任何其他新措施，會第一時間公布。

港府撤銷前往內地前，需要在口岸再進行一次核酸檢測的「檢測待行」安排，明日起只須持48小時核酸證明則可過關。醫務衞生局局長盧寵茂表示，港府與內地保持聯防聯控，保持密切溝通，會積極爭取，而國家最新推出的新冠防疫「新十條」未有提及通關，港府亦熱切期待有新措施推出，亦希望盡快推出。

被問到有消息指內地福田口岸檢疫站正開始進行清潔工作，盧寵茂認為需要先證實消息來源，而香港方面他形容是「時刻都準備緊」，又再有放寬「檢測待行」安排，若未來可增加通關人數，本港都有空間去處理；但對於網上不時有「消息」流出，他指大多都是沒有證據，呼籲市民不應轉發沒有依據的「消息」。

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記者：李榮忠

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