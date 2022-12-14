【愛寵推介】城大寵康薈 x Food Export USA推出美國寵物食品節 指定消費加碼折扣還送限量寵物碗

聖誕送禮點可以少左pet pet個份！今次城大寵康薈（CityU Vet Boutique）聯乘Food Export USA，於12月14日起推出「美國寵物食品節」活動，為大家帶來多重消費驚喜！

美國寵物食品節由即日起至12月27日，除原有聖誕優惠外，購買指定美國寵物產品更可額外獲得3%折扣，優惠高達85折！消費還送免費限量版寵物餵食碗！

為什麼選擇在CityU Vet Boutique購買美國寵物食品？

消費者在購買美國寵物食品時可以認準AAFCO認證標章。 AAFCO全稱Association of American Feed Control Officials（美國飼料品管協會），由美國多地的飼料控制人員組成，建立了一個適用於動物飼糧產業的規範架構。符合AAFCO規範的寵物食品，成分的順序代表了其在產品整體中的佔比，因此排序愈前面的成分，就代表它所含的量愈多。如購買寵物營養補充品，還可以認準NASC（National Animal Supplement Council）標章。NASC（National Animal Supplement Council）則為美國國家動物營養品委員會認證，主要針對犬、貓及馬的營養補充品制定規範之用，確保寵物使用的保健品品質與人類使用的一樣安全有效。

寵物產品包裝上如印有AAFCO或NASC標章，則證明該產品符合相關營養研究標準和接受標籤法監管。

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CityU Vet Boutique是為消費者提供一站式服務的寵物用品店。以城大動物醫療中心為後盾，店內所有出售產品均得到獸醫的認可及推薦。其中，在售的美國優質寵物品牌，如Northwest Naturals，Koha，Stella & Chewy's，Fidobiotics & Meowbiotics等，均注重保健和可持續元素，用料天然純淨及營養價值高，獲美國AAFCO及NASC在內的多個權威認證。

趁住優惠，今個冬天快d來CityU Vet Boutique為你的毛孩子選購更多優質食品啦！



門店地址：九龍深水埗荔枝角道339號丰匯地下

網購地址：https://www.cityuvb.com.hk/corpdefault.aspx?corpname=vetboutique

（特約）

