【聖誕節2022】10大聖誕親子活動提案　$110起玩盡兒童遊樂場

▲ 10 大聖誕親子活動提案。（圖片由品牌提供）

踏入聖誕，當然要與小朋友一起參與不同的親子活動，過一個開心聖誕。今日TOPick會推介十大聖誕親子活動提案，當中包括室內歷險攀爬樂園、Playhouse 體驗、滾軸溜冰體驗、唇膏DIY 體驗工作坊等，當中還有低至7折優惠及買一送一等優惠，各位父母要把握機會與小朋友一起歡度聖誕。

1. Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園

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位於荃灣楊屋道 PLAZA88 的 Triangle Plus 歷險樂園，佔地30,000呎，將大型遊樂設施與專業化攀岩運動結合，場內劃分六大區域，可讓小朋友體驗尋找歷險趣味，家長可與小朋友親子共樂，還有熱愛攀石運動的專業玩家都適合參與。Triangle Plus 將遊樂設施和攀岩運動結合在一起，提供一個完整的階梯。從簡單的遊戲開始輕鬆愉快地學習， 再循序漸進至以比賽形式訓練的攀岩運動，整個過程都由專業人員在旁協助達至目標。

Triangle Plus 歷險攀爬樂園入場門票 & 攀岩場全日票：

HK$328 起/4-7 歲小童+1 監護人（原價：HK$506）

HK$328 起/一位 8-12 歲以上（原價：HK$506）

套票包括：樂園一節門票（2小時45分鐘）、攀岩場全日票（包括15分鐘安全指導）、 甜品一款（朱古力冬甩、抹茶冬甩、自家製芝士蛋糕、流心心太軟、榛子朱古力暖或凍飲、抹茶拿鐵暖或凍飲）

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2. Wonder Valley 兒童室內遊樂場

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全新兒童遊樂場Wonder Valley位於荔枝角，於KKday訂購兒童室內遊樂場入場門票專享獨家84折優惠，低至$104/位玩夠 3 小時！Playroom 場內有多個主題區域，有多款遊樂設施包括彈床、小迷宮、火箭造型旋轉木馬、波波池滑梯、沙池等等，假日一家人帶小朋友去放電一流！

1位成人及1位小童 2或3小時任玩入場門票+租用儲物櫃：

HK$220 起/1 位小童+1 位成人

星期一至五：HK$250/3 小時（平均 HK$125/位）

星期六、日 （公眾假除外）：HK$220/2 小時（平均 HK$110/位）

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3. 全新室內兒童遊樂場「兒童動靜皆宜天地」套票

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兒童動靜皆宜天地提供一個集安全使用兒童電動車的環境、模擬職業體驗遊戲以及活動四肢的樂園天地！此三大園區能使小朋友築夢踏實而上，成為世界的領航者。Kids Kids Car 所開創的三大園區，就是通往世界、夢想成真的築夢之道! 在荃灣荃新天地及尖沙咀中港城店都有分店。

HK$110 起/套票，另外設有多款不同套票選擇。

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4. VAR LIVE VR 虛擬實境體驗

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VAR LIVE 是香港最大的VR體驗館，現場提供十多款自家研發的VR遊戲，各種各樣的緊張刺激遊戲及可愛動漫遊戲以滿足不同年齡層玩家，其中包括與日本 CAPCOM 共同推出 的 Resident Evil VR (生化危機 VR)。VR 體驗館位於荔枝角 D2 Place One，步行至港鐵站僅需2分鐘。 VAR LIVE 擁有不同主題的房間，結合不同 4DVR 元素如仿真震動槍和振動地板等，為玩家創造出震撼的VR體驗，而且VR體驗適合所有年齡玩家。

60 分鐘 VR 遊戲體驗（包 3 個遊戲體驗）：

HK$218 起/位（原價 HK$280/位），保證最少 3 款自選 VR 體驗。

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5.V-Owl Station 虛擬實境體驗站

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V-Owl Station 提供最新虛擬實境VR體驗，帶你走入如幻似真的虛幻世界，穿越無限可能。VR 體驗動靜皆宜，既可置身於充滿挑戰的冒險世界，又可以參與一場膽量大考驗！還可與同行者比較烹飪技巧，大家可與家人、朋友、閨蜜或伴侶一起享受，還有機會登上4DxVR 動感控制倉挑戰斷崖過山車！

V-Owl Station 虛擬實境體驗站—包廂主題VR 90分鐘體驗（另送 4D 動感控制倉體驗）三人套票：

HK$988/3 位（原價 HK$1,125/位）

每人均獲免費贈送 4DxVR 動感控制倉體驗 1 次（原價：$40/1 次），90分鐘任選一個主題或120分鐘任選兩個主題。

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6. 觀塘 Rollalar滾軸溜冰

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觀塘 Rollalar提供一個復古懷舊打卡場地，場地會提供舞台燈光、播放音樂，地下為木地板，有鐵圍欄讓大家「扶住玩」。場地設有懷舊燈泡裝飾，並設有不同燈光顏色讓大家體驗溜冰樂趣，家長及小朋友的鞋及護具均由場地提供。

室內 2 小時雙排溜冰體驗：

HK$179 起/位

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7. 魔術興趣班、扭波波課程

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假期當然要和小朋友享受親子時光，帶小朋友放電！香港魔術師 —Haze Illusion 開設魔術興趣班，通過學習新的技能、創意思考、表演技巧等，擴闊學生視野，提 昇參與者的表演能力及自信。主要教授魔術守則，簡單道具使用，魔術手法，發揮學生創意及興趣。扭波波課程，則可用氣球佈置場地添氣氛，教授所需手法及基本簡單氣球造型，如小狗、花朵、各種動物等，適合與小朋友過一個充實的聖誕假期！

扭波波課程：HK$200/位（原價：HK$400/位），費用包括上堂時所需的工具。

魔術興趣班：HK$300/位（原價：HK$400/位），費用包括60分鍾魔術班體驗及一份魔術道具。

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8. 唇膏 DIY 體驗工作坊

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OUT OF COLOURS 堅守「零廢棄」的品牌理念，按需求生產及訂製模式為大家帶來每一件可持續發展的彩妝品。品牌設立亞洲首間訂製唇膏體驗館， 讓你在無界限的色彩世界中發掘新驚喜，主導和創造唇色潮流。體驗簡單而有趣的 4 個 製作訂製唇膏步驟，親手訂製安全無毒的健康彩妝，創造出獨一無二的個人色彩。

買一位送一位，聖誕限定自製唇膏：

HK$440/2 位（原價：HK$440/位）

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9. 全民運動會AME Academy 童盟運動會

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「運動+電競+訓練」AME（亞洲體育電競）創辦全新概念體能訓練學院 AME Academy， 將電競運動與教育結合，讓小朋友從小發掘無限潛能。

童盟運動會 pass：HK$196/位（原價：HK$280/位）或HK$224/位（原價：HK$280/位）

大家可以暢玩場內 9 種設施，運動電競項目各一次，包括：滑雪、單車、騎馬、足球、划艇、籃 球、拳擊、反應架、障礙賽道。

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10. 2Gather 聚好玩playhouse

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2Gather 是個近萬尺的 playhouse，地理位置方便，位於港鐵石門站步行 1 分鐘即達。 內有多個玩樂專區，包括旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區、Babygym 以及大型釣魚區等。

1 位成人 和 1 位小童 2 或 3 小時任玩入場門票 + 食物 combo set 1 份+ 租用儲物櫃 KKday 獨家送「聖誕帽手工工作坊」：

HK$300/組（原價：HK$510/組）

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責任編緝：蕭雅文