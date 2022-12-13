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【起底被控】涉「起底」披露兩人資料首被控　公司董事兩罪成候判

社會 17:09 2022/12/13

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（資料圖片）

31歲公司董事涉於去年因客人拒付6萬元尾數，於社交平台披露兩名客人個人資料，遭私隱專員公署起訴，為2021年10月修訂《個人資料（私隱）條例》後首宗被起訴案件，今（13日）於西九龍裁判法院被裁定兩項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。裁判官裁決時指，被告的行為及所披露的個人資料，均超越提醒他人的需要，將案件押後至2023年1月3日判刑，被告准保釋以候社會服務令報告。

被告葉駿軒（31歲），報稱公司董事，被於2021年10月19日至29日，在香港四度在未經資料當事人男子X及女子Y的同意下，披露他們個人資料，即X、Y姓名、住址、手提電話號碼及他們的僱主的名稱，意圖導致X、Y或X、Y家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X、Y或X、Y家人蒙受指明傷害。

裁判官裁決時指，被告的行為及所披露的個人資料，均超越提醒他人的需要，並非單純防止他人接受事主的裝修工作，成為下一個受害者。裁判官又指，雖然其中1個涉及的群組是屬於私人群組，但該群組其實是可以輕易加入。

裁判官又指，Y的工作地方及電話均遭被告於網上披露，曾有電話致電至事主Y的工作地方作滋擾，以致Y的工作受影響，Y亦因而感到壓力，以及擔心自身安全，遂裁定被告兩項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪成。

辯方求情時指，被告因需照顧6歲女兒而干犯本案，承諾日後不會再犯。辯方又指，案件亦非針對警員等公職人員，屬私人糾紛，情況並非最嚴重，冀先索取社會服務令報告。

裁判官考慮到本案不涉及公眾秩序層面，及針對公職人員，遂替被告索取社會服務令報告，案件押後至2023年1月3日判刑，其間被告准保釋。

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記者：梁錦麟

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