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【政府民望】民研︰港府滿意率淨值創3年新高　惟特首三司民望全綫下跌

政治 16:59 2022/12/13

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陳茂波，本月評分為55.4分，較上次在9月進行、換屆後首次調查的58.4分，顯著下跌了3分。（資料圖片）

香港民意研究所調查發現，港府最新滿意率為42%，不滿率為39%，滿意率淨值為正3個百分點，創2018年12月以來新高。不過，特首李家超和3名司長最新民望，則全綫錄得下跌。

其中，評分跌最多的是財政司司長陳茂波，本月評分為55.4分，較上次在9月進行、換屆後首次調查的58.4分，顯著下跌了3分；其支持率淨值更大跌10個百分點，最新為正29個百分點，有50%受訪者表示支持，21%人則表示反對。不過，陳茂波的評分和支持持率淨值，仍然是3名司長中最高。

排第二的政務司司長陳國基，最新評分為44.3分，較上次調查跌2.5分；其支持率為25%，反對率為18%，支持率淨值為正7個百分點，亦下跌6個百分點。律政司司長林定國最新得43.8分，下跌了2.1分；支持率為30%，反對率為23%，民望淨值為正6個百分點，較之前少6個百分點。

至於特首李家超民望繼續下跌，最新評分為52.4分，較上月調查時的53分，輕微下跌0.6分，但再創自7月上任以來，6次按月調查中的新低；其支持率淨值亦微跌1個百分點，最新為正6個百分點，表示支持和反對的受訪者，分別有45%和40%。

香港民研在本月5日至9日期間，成功由真實訪問員以隨機抽樣電話方式，訪問1,004名18歲或以上香港居民。

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責任編輯：關景騰

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