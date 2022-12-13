【割包皮】聖誕新年假是「割包皮」旺季？　醫生媽媽拆解5大割包皮疑慮

▲ 醫生拆解5大割包皮疑慮。

為人母親後，深深體會到做父母的不容易。除了日常的補習班和課外活動安排，每年幾個學校長假期前，還要好好策劃活動，可算是勞心勞力。「割包皮」是眾多熱門長假期的活動之一，到底是否「所有男孩子都要割包皮」？割包皮後需要多少時間康復？

正常男孩子的包皮是怎樣的呢？

包⽪是覆蓋在男性⽣殖器前端的外⽪，正常情况下能完全或部分遮蓋⿔頭，醫學上沒有所謂「過⻑」或「過短」準則。剛出生時，絕大多數男寶寶的包皮都是翻不開的；翻得開包皮，能見到龜頭的才要特別警惕和留意。到五歲左右，約九成男孩的包皮都可被翻開，於是清潔便容易了，龜頭炎(balanitis) 的機會自然減少。一般來說，能輕易被翻開，而翻開後包皮口並不過緊過窄的包皮，醫學上並無割包皮的必要。

怎樣的包皮才算有問題？

自男孩三、四歲開始，父母可定期幫男孩翻開包皮清洗。翻不開的可由醫生處方類固醇藥膏，塗在包皮前端最窄的地方，有助包皮鬆開。然而，如果採⽤這非⼿術療法後仍未⾒效，⼜或有復發性⿔頭炎、閉塞乾燥性⿔頭炎、復發性尿道感染等問題，醫⽣便會建議包⽪環切術，亦即是「割包⽪」。

如何治療？

手術須在全身麻醉下進行，醫生會將覆蓋陰莖前端多餘包皮切除及止血，並用自行溶解的縫線縫合傷口。割包⽪後，男孩便能更容易清潔⿔頭，減少發炎風險。

割包皮後需要多少時間康復？

割包皮後，醫生一般會給兩個星期的病假紙。有些男孩術後第三天便如常上學，有些卻要在家「休養」兩三星期才回復正常活動。情況因人而異，而差別可以很大。

康復時間跟用什麼方法做割包皮手術有關係嗎？

康復時間實質跟手術方法沒有太大的關係。康復進度的差別，主要在於術前包皮內層(inner prepuce)跟龜頭之間的黏連有多嚴重。假若兩者之間「難捨難離」，術後龜頭紅腫會較誇張，甚至會佈滿痂皮，加長康復時間。在這過渡時間，傷口樣子可以挺駭人，但也是預期中事，家長無需擔心。而假若術前包皮已能輕易翻開，沒有黏連，康復時間便會較短。

原文題為「割還是不割？有關包皮的常見問題」

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撰文︰香港中文大學醫院小兒外科專科醫生繆蔚章醫生