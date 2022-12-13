【虐兒事件】小六男生雙腳紅腫瘀青推說撞傷　機警老師揭遭失業父當出氣袋

▲ 旁觀者只要細心觀察，主動一點，就可能阻止一宗虐兒事件發生。

某天我和一位小學教師男友人同行，我們進入升降機後，吾友對升降機內一位年約小一的女童上下打量，特別盯着她的雙手。

離開升降機後，我笑問吾友剛才為何「眼甘甘」望着該女童。

「你沒留意她的手背有一大片瘀青嗎？」

「沒看到啊！你覺得有可疑？」

「那個女孩悶悶不樂，一直沉默低頭，站在她前面的母親只顧看手機，沒有拖着自己的小女兒，一副不聞不問，冷漠得很。你知道嗎？香港父母的工作和經濟壓力很大，部分家庭出現不同程度的虐兒情況，有些是精神上的虐待，有些則涉及身體虐待。

最新影片︰

「有一次我在學校發現一位六年級男生，他的雙腳經常在不同位置出現不同程度的紅腫和瘀青，我問他是否被父母打，他推說不是，是自己頑皮四處跑而撞瘀受傷。後來我發現這個情況持續了兩個月，覺得不尋常，於是跟學校的副校長商量，沒料到她說她認識該男生的父母，他們一向表現斯文有禮，相信他們不會虐兒。我不放棄，於是找社工商量，最後社工成功從該男生口中獲悉原來其父親被裁員，失業在家，常拿他出氣。結果我們約見那對父母，警告他們必須停止虐兒行為，否則報警處理。」

只有少數受虐兒童會主動尋求協助，其他虐兒案件有賴照顧兒童的人士發現，或跟兒童相處的人士主動作出舉報。

作為旁觀者的我們，只要細心觀察，主動一點，就可能阻止一宗虐兒事件發生，改變受虐孩子的命運。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「改變虐兒命運」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T