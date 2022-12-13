【酒店驚魂】情侶入住佐敦50年老牌酒店　遇連環靈異體驗疑似撞鬼

▲ 情侶入住佐敦某50年老牌酒店，遇連環靈異體驗，疑似撞鬼。

不少港人愛放假Staycation，但有網民就分享了，入住佐敦某間老牌酒店的疑似靈異經歷，令人毛骨悚然，也引起一眾網民熱烈猜測是哪間酒店。

據Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」，有網民昨日（12日）匿名發帖，指自己與女友在佐敦一間已開業50多年的酒店入住了兩晚。房間已翻新，房型屬有浴缸類型。

莫名沾寒沾凍

事主稱，第一日中午辦理入住登記手續時，已覺得房間很凍，在關掉冷氣的情況下仍很寒冷，但事主表示外間天氣並非如此寒冷。到第二天外出享用午膳返房，事主的女朋友開始不適，身體感到既寒又熱，疑似發燒，一直躺在床上用被包裹身體休息。

最新影片：

凌晨12時許，事主本身與女友在床上聊天，突然聽到廁所有物件掉下來的聲音，於是走進去檢查，又看不到掉下來的是甚麼物件。事主心想可能剛才的物品沒有擺放好，然後女朋友約凌晨1時已入睡，事主玩了一會電話也關燈。

門柄郁動+冒白煙

當事主開始淺睡時，怪事再發生。突然之間，事主聽到很大聲很清晰，門柄郁動兩下的聲音，隨即嚇醒。尋思幾秒鐘後，事主懷疑會否有人想嘗試開門進來：

我就即刻開晒燈，行去門口睇個窿，不過望咗陣都見唔到有人，但係我本身掛喺門柄嗰兩個口罩，就跌咗落嚟。

然後事主打算去完廁所後繼續睡覺，但一開廁所門，眼前卻見到一堆白煙，視線很朦朧，惟事主沒有理會，繼續照上廁所。

事主再上床一望，發現已是凌晨3時56分。然後他慢慢細想，自己沖涼已是5小時前的事：

臨瞓前我仲要去過幾次廁所，都好肯定啲沖涼既蒸氣已經散哂，而且我肯定自己唔係未瞓醒眼花，係何來既白煙。唯有開着廁所燈，到差唔多天光先訓左陣。

到離開酒店前一刻，事主嘗試在門外郁動門柄，發現原來外面郁不到：「而且當時都聽到好清晰好大聲，所以都幾肯定係房內郁的。」退房時，事主再跟職員提出翻看閉路電視，但職員卻回覆凌晨2至4時，這兩個小時內走廊也沒有人。事主指，慶幸女友沒有再發燒，但他仍覺得很冷。

帖文一出引來眾多網民熱烈討論，不少網民熱烈猜測是哪間酒店。點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

對於涉事酒店，事主最終沒有開名，但有透露該酒店位於彌敦道。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣