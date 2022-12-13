  • 13°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 18:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【申請上訴】6.12基金未被註冊罪成　陳日君等5信託人申定罪上訴

社會 17:07 2022/12/13

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

612人道支援基金5名信託人，何秀蘭、陳日君、吳靄儀、何韻詩及許寶強（左起）。（陳曉欣攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，早前被裁定「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪名成立，被判罰2,500元至4,000元。除施城威外，5名信託人不服定罪，昨（12日）向高等法院提出定罪上訴。根據司法機構網頁，聆訊尚未排期。

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事而沒有在限期內為基金註冊。

主任裁判官嚴舜儀在11月25日裁決時指，被告欲藉自己的公信力和專業能力向公眾籌款，以實現支援因抗爭而受傷和被捕的人士的目的。此外，基金的成立目的並非純粹為著慈善，並積極向公眾募集資金以實現政治目的，裁定基金是受條例規管的本地社團，而各被告沒有在限期內向社團事務主任申請註冊或豁免註冊，6人罪名成立，5名信託人各罰款4,000元，秘書施城威則判罰2,500元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

陳日君 何韻詩 政治 香港 立法會 集資

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
今日 10:23
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
17:21 2022/12/12
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
11:27 2022/12/12
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院