【申請上訴】6.12基金未被註冊罪成　陳日君等5信託人申定罪上訴

▲ 612人道支援基金5名信託人，何秀蘭、陳日君、吳靄儀、何韻詩及許寶強（左起）。（陳曉欣攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，早前被裁定「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪名成立，被判罰2,500元至4,000元。除施城威外，5名信託人不服定罪，昨（12日）向高等法院提出定罪上訴。根據司法機構網頁，聆訊尚未排期。

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事而沒有在限期內為基金註冊。

主任裁判官嚴舜儀在11月25日裁決時指，被告欲藉自己的公信力和專業能力向公眾籌款，以實現支援因抗爭而受傷和被捕的人士的目的。此外，基金的成立目的並非純粹為著慈善，並積極向公眾募集資金以實現政治目的，裁定基金是受條例規管的本地社團，而各被告沒有在限期內向社團事務主任申請註冊或豁免註冊，6人罪名成立，5名信託人各罰款4,000元，秘書施城威則判罰2,500元。

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記者：陳曉欣