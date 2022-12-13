【網上騙案】警方搗破詐騙集團拘10人　涉至少13宗網上騙案騙款達54萬元

▲ 警方搗破詐騙集團拘10人，涉至少13宗網上騙案騙款達54萬元。（曾秋文攝）

警方搗破一個詐騙集團，共拘捕8男2女。東區警區總督察(刑事)張恒暉表示，本月（7日）接報一名19歲中六男學生逾兩星期沒有上課，校方稍後得知他由上月26至本月5日期間，在一酒店留宿沒有返家，男生透露早前經朋友介紹搵快錢，只需開設銀行戶口，把銀行卡和密碼交出，再到酒店入住，即可收取數千元報酬。

東區重案組第二隊接手調查後，發現有詐騙集團招攬市民開設傀儡戶口讓騙徒清洗黑錢，集團並把戶口持有人安排在一些賓館或四星級酒店暫住約一星期，其間不得外出及有集團成員看守，以防他們把騙款提走。

過去數天警方在多區拘捕7男1女，他們報稱是學生、主婦、待應、地盤工人、廚師和無業等。昨日（12日）凌晨警方再在屯門拘捕另一名19歲報稱為專上學院的男學生，他是集團的骨幹成員，在其家中搜出少量毒品，同時屋內17歲女友人一同被捕。

行動中搜出多張銀行卡、信貸報告、月結單、手機和8克大麻。警方估計涉案最少有6個戶口涉及13宗本地網上騙案，案發在本年6月至12月，包括6宗網上情緣、3宗求職、2宗投資和裸聊騙案等，共涉騙款54.7萬元。

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記者：曾秋文