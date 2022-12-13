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【國民教育】教育局為中小學設18項國民教育KPI　明年7月檢視倘未達標須解釋原因

社會 17:10 2022/12/13

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教育局設KPI評估國民教育成效。（資料圖片）

教育局去年初向中小學提出國家安全教育行政及教育指引，教育局今日（13日）向全港中小學發通函，列出18項國民教育績效指標（KPI），要求所有官立、資及直資學校於本學年起全面落實，並須於本學年結束前檢視推行情況，在明年7月提交自評清單，如有任何項目未能達到，教育局要求學校解釋原因；至於公帑資助學校亦應參照自評清單安排。

教育局昨日在通函表示，為進一步推動學校在課堂內外推行國民教育，加強學生的國民身分認同和民族自豪感，共同維護國家安全意識，10月公布的施政報告已宣布加強國民教育的措施，包括已提出多項KPI檢視學校推行國教成效。

教育局通函最新附上「加強國民教育：學校自評清單」，詳列18項國教KPI，涉及3大範疇：

  • 1)在2022/23學年，所有公帑資助學校須委派專責統籌人員，領導學校以全校參與模式有策略地規劃國民教育（包括國家安全教育）
    2)由2022/23學年起，所有公帑資助學校須每年舉辦具質素的全校性國民教育活動，以及安排學生參與校際、全港性或全國性的國民教育活動
    3)由2022/23學年起，所有公帑資助學校須為家長舉辦至少一項與國民教育相關的活動

包括要求所有公帑資助學校在本學年，必須委派專責統籌人員，領導學校以全校參與模式有策略地規劃國民教育，當中包括國安教育；本學年起須每年舉辦具質素的全校性國民教育活動，以及安排學生參與校際、全港性或全國性的國民教育活動；並由本學年起須為家長舉辦至少1項國民教育相關活動。

清單註明，若學校有任何項目尚未計劃或未達到，學校須在「其他資料／補充」欄目註明原因及達標計劃。

教育局稱提供清單為協助助學校規劃、落實和檢視加強國民教育的措施，學校須根據自評清單上的項目，並按校本情況和需要，增潤現有措施或制訂其他合適的加強國民教育措施，以達致上述KPI。

學校須於2022/23學年結束前，檢視本學年推行加強國民教育的情況，完成自評清單，並在明年7月21日或之前呈交教育局；至於國際學校及其他只提供非本地課程的私立學校，亦應參照清單並按學校實際情況安排。

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記者：黃穎津

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