【國民教育】教育局設18項國民教育KPI　包括為學生及家長舉辦國教活動

▲ 教育局設KPI評估國民教育成效。（資料圖片）

為進一步推動學校在課堂內外推行國民教育，加強學生的國民身分認同和民族自豪感，共同維護國家安全的意識，教育局向所有公帑資助學校發信，宣布多項加強國民教育的措施，並訂立績效指標，以便檢視進度和成效。

教育局共設18項國民教育績效指標，主要涵蓋三大方向：

在2022/23學年，所有公帑資助學校，包括官立、資助、按位津貼及直接資助計劃學校，須委派專責統籌人員，領導學校以全校參與模式有策略地規劃國民教育（包括國家安全教育 ）。

由2022/23學年起 ，所有公帑資助學校須每年舉辦具質素的全校性國民教育活動，以及安排學生參與校際、全港性或全國性的國民教育活動 。

由2022/23學年起，所有公帑資助學校須為家長舉辦至少一項與國民教育相關的活動。

教育局亦提供《加強國民教育：學校自評清單》，學校須根據自評清單上的項目，並按校本的情況和需要，增潤現有措施或制訂其他合適的加強國民教育措 施，以達致上述績效指標。學校須於2022/23學年結束前檢視本學年推行加強國民教育的情況，完成自評清單。

至於非公帑資助學校，包括國際學校及其他只提供非本地課程的私立學校，亦應參照自評清單上的項目 ，並按學校的實際情況，安排加強國民教育的措施 。

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記者：黃穎津