【亞博開騷】陳柏宇聯同本地管弦樂團開騷　設「你投我唱」讓樂迷決定歌單

▲ 陳柏宇（Jason）將在來年2月4日在亞博開騷！

過去一年，陳柏宇（Jason）試過在紅館、Star Hall、戲曲中心，甚或中環海濱、寶石戲院、上海理髮店中演出，在不同的場地，為樂迷帶來截然不同的觀賞新體驗，但一直求變的Jason，都很希望可以為大家不斷帶來驚喜，所以今次他將聯同Swing Social Club，假亞洲國際博覽館Arena，舉行期間限定《Awaken Music 覺醒音樂II FWD Insurance presents陳柏宇 feat. 九龍搖擺俱樂部 演唱會2023》。

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Jason：希望打破傳統嘅一啲諗法

今次演唱會的誕生，緣自Jason的一次好奇發問，他與音樂監製Edward Chan在閒談中問及管弦樂用於流行樂的情況，而在一次機緣巧合下，Edward看到了一隊很有潛質的本地管弦樂團的演出，便忽發奇想，覺得這隊樂團與Jason結合，應該會有很意想不到的火花。

不過這種合作模式在過去很常見，Edward於是構想到猶如分子料理的一次音樂創作：將每一種樂器群組打散及重組，變成歌曲的不同食材，以炮製出有別於傳統的一次演出。

Jason將聯同超過40人的大樂團，組成「陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部」這個期間限定組合，將Jason的歌曲重新編曲、演繹，以Swing這種曲風作為演出的大前題，為樂迷帶來耳目一新的感覺，同時也讓Jason來一次音樂上的叛逆。

他表示：「Swing總予人反叛、奀皮嘅感覺，會跳出音樂既定嘅框框，今次好想借用呢種曲風表達我嘅個性：唔係淨係聽人講，會有自己嘅思考，希望打破傳統嘅一啲諗法。」

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海報設計有趣

創作總監Kenji Wong亦看到Jason這種叛逆個性，特別將這種特點放在海報設計上：當大家覺得海報上要有大大個Jason的樣子放上去作為賣點的時候，卻偏偏有大大隻的文字踩在Jason的臉上！

除此之外，海報主題字體用上由字體設計師陳濬人演繹當代「北魏真書體」，並以Swing的搖擺感，配以香港舊有傳統招牌的中英對照排版樣式，懷著舊有價值從新出發的設計概念。這樣有趣的海報設計，也正好與今次演唱會形成同出一轍的創作意念。

▲ Jason再開騷！（發相）

「你投我唱」

Jason深深知道不少樂迷都有自家心水歌單，為了滿足大家，今次演唱會首次讓樂迷參與投選， 於網上設立「你投我唱」公眾投票， 最高票數歌曲更會成為演唱會必唱歌單。

截止目前為止三強位置分別是《逸後》、《車匙》及《拖》，而25強歌單現已於陳柏宇於Facebook及Instagram官方專頁中公布，第二輪投票亦於今日（12月13日）展開。

Live Nation HK presents 覺醒音樂II

《FWD 富衛保險呈獻：陳柏宇 feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》

日期：2023年2月4日（星期六）

時間：晚上8時

地點： AsiaWorld-Arena

票價：$788 / $588 / $388

**12月14日及15日（星期三及四）上午10時起憑Citibank 銀行信用卡於Cityline優先訂票

** 12月19日（星期一）上午10時起於Cityline公開發售

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