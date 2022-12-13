【中港通關】旅業：蓄勢待發迎通關　內地客殷切訪港難料全面復甦時間

▲ 旅遊業界指蓄勢待發迎通關，內地客殷切訪港難料全面復甦時間。（曾耀輝攝）

內地逐步放寬對防疫限制，據本地報道指，中港最快可於明年1月上旬實施中港通關，旅遊業界表示，內地旅客外遊首選本港作旅遊目的地，認為通關後勢必吸引他們訪港，料旅遊業在通關後一年才可復甦至鄰國水平。

疫情前8成訪港旅客來自內地，香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，本港對內地旅客有吸引力，「有國際調查指出，內地放寬出入境限制後，旅客首選到訪香港」，當中港兩地撤銷入境限制，或如傳聞所預期般，通關初期會大規模縮減入境限制，入境者只需3天家居監察，相信即使屆時推出相關措施，兼需要檢測都不影響內地旅客來港的信心，「3年都等到，相信檢測只喺好小事，唔會阻到佢哋來港」。他指出，本港旅遊業復甦較日本、泰國等競爭國家落後半年，預計通關後需時一年才可與它們看齊，至於回復至正常水平，則要視乎航班運力復甦的程度。

崔定邦表示疫情發生至今已接近3年，業界十分期望兩地通關，相信已準備好相關配套及設施更新以迎接旅客；業界人手不足方面，崔指全球旅業都面對同樣問題，預期當旅客逐漸重臨本港，將吸引昔日從業員重投業界。

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記者：陳麗娜