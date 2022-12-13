【孝感動天】婦人高燒不止揭患血癌　27歲兒子義無反顧捐骨髓

▲ 婦人高燒不止揭患血癌，27歲兒子義無反顧捐骨髓。

孝感動天！新加坡一名56歲婦女因高燒不退，求醫後被證實患血癌，她的小兒子在此時挺身而出，自願捐骨髓救母，令人感動。

最新影片：

綜合外國媒體報道，該名陳姓女患者在3年前從事兼職行政人員，某日突然發高燒達40度。她以為只是普通感冒，於是求助家庭醫生。不料在一周後竟再次發高燒，她被轉介至癌症中心，結果確診為急性骨髓性白血病（血癌），急需進行骨髓移植手術。

小兒子義無反顧救母

負責手術的癌症中心，可進行「半匹配造血幹細胞移植」，即是捐獻者與病人的白細胞抗原有一半相配，便可進行移植手術。陳女士的3名女兒經檢查，幹細胞與媽媽的匹配度不足，不符合手術條件；但她的小兒子則符合條件。

這名年僅27歲、任職教師的小兒子，在得知他可以捐贈骨髓給媽媽時，毫不猶豫地表示同意。術後，他因體內鉀元素不足而疼痛難耐，甚至失眠。但看著母親如今恢復健康，他欣慰道：

我的命是媽媽給的，所以我救她也是理所應當的事。

血癌症狀及3大高危風險

血液及血液腫瘤科專科醫生謝偉財曾在訪問中指出，血癌是香港十大致命癌病之一，大致上分成4種類型，包括急性骨髓性(AML)、急性淋巴性(ALL)、慢性骨髓性(CML)及慢性淋巴性(CLL)。當中以急性血癌發病最快，且難以控制。血癌亦屬非實體腫瘤，癌細胞可於血液中走動，故難以用外科手術切除。

謝醫生表示，由於血癌患者身體基因突變，導致造血細胞變異，骨髓中未成熟的造血細胞增生並堆積在血液及骨髓，令正常細胞減少，常見有4大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外，亦有3大或提高患病風險的因素：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣