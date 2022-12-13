【中醫非禮】稱驅鬼要求女生與母作猥褻行為　中醫否認非禮等共7罪

▲ 稱驅鬼要求女生與母作猥褻行為，中醫否認非禮等共7罪。（資料圖片）

16歲女學生被其深信鬼神之說的母親懷疑其遭前男友「落降頭」，及其17歲友人被鬼跟，找來六旬中醫驅邪。涉案中醫疑於驅邪儀式以中指插兩女生肛門，以及要求女生與其母互相指插，又聲稱肛門是「陽極」通道，要由此驅鬼，兩女生最終向社工透露事件。涉案中醫今（13日）於區域法院否認非禮等7罪受審，法官應辯方申請將案件押後至2023年3月27日續審。

被告周國強（65歲），今否認6項猥褻侵犯罪，以及1項以虛假籍口促致他人非法性行為罪。

控方開案陳詞指， 2021年2月至9月期間，女童X及母親同居。同年5月至9月期間X的女同學Y到住所與兩人同住，當時X是16歲，而Y則17歲，被告為1名註冊中醫及為X與其母的家庭醫生。

控方續指，X母深信鬼神之說，自X與男友分手後，X母深信X被男友「落降頭」，故在2021年2月至7月期間，邀請被告到住所進行道教儀式，替X辟邪。此外X母又相信Y被「鬼跟」，故於同年5月至9月期間，安排被告到住所替Y進行驅鬼儀式。

控方指，2021年2月14日，被告及X母於住所內要求X脫衣物及躺在床上，進行儀式以免X受前男友的降頭傷害。被告隨後用兩隻手指插入X的肛門內，指肛門是「陽極」通道，因此他需從這裹辟走X被下降頭的「鬼」，5至10分鐘後，被告才由X肛門取出手指。被告其後再用雙手將X的乳房向上推，並疑唸符咒，最後被告用手推了X胸部1下，指儀式完畢。

同年2月至7月某天，被告再到住所稱替X「辟邪」，X在其母及被告指示下，裸體坐在暖水盒上，被告取出一個「佛牌」掃X全身，包括X下體及乳房。

同年6月至7日某天，被告又到住所稱要將X體內的「鬼」 轉到X母身上，要求兩人脫去衣服後躺在床上。被告要X用手指插其母下體及肛門內， X不依，被告遂捉X的手將行事。

被告又於某日稱替X、Y及X母驅鬼，要求她們脫去衣服。被告先撫摸Y下體及捏Y乳房，及指插Y肛門。被告着X及X母躺在床上，先指插X母肛門，再叫X母指插X肛門。被告又於某日稱要看驅鬼情況，撫摸各人私處及乳房等。被告又於另1日稱要替Y沖身驅鬼，並指示Y裸體站於水盆內，再把碌柚葉放在掌心，掃Y乳房及下體。

X及Y其後向社工透露事件，被告於同年11月被捕，警誡下否認非禮，指向X進行治療而需要觸摸其身體，其後在警誡錄影會面中否認懂風水或相關儀式，承認曾觸及X肛門及乳房，是為檢查尾龍骨，被告又指X因他干擾X家事而連同Y誣告他。

辯方指，由於X母涉及與被告討論案件，需與X母跟進供詞，申請押後再訊。法官遂將案件押後至2023年3月27日再訊。

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記者：梁錦麟