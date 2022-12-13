【最新疫情】今增13721宗確診多　37名患者離世創8個月新高

▲ (林宇翔攝)

醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局決定撤銷市民掃瞄「安心出行」的相關法例及行政安排，場所負責人亦不用再張貼二維碼，有關安排明天（12月14日）開展。

本港今（13日）新增13721宗確診，其中791宗為輸入個案，再多37人死亡。截至12月13日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現131宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、六宗BF.7及145宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今共968間學校呈報3086宗確診，涉2669名學生和417名教職員；有31間學校共35班因出現群組感染，需停課5日。

院舍個案方面，27間安老院舍，共43名院友及9名員工確診；8間殘疾人士院舍，共10名院友及4名員工確診。

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責任編輯：余思嵐