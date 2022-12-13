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【輕．功】蔣祖曼請教黎耀祥演喊戲　坦言現實選擇愛情不要事業

娛樂 17:30 2022/12/13

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《輕．功》

TVB劇《輕．功》昨晚（12月12日）劇情內，飾演翊嵐的蔣祖曼（Joman）上演多場喊戲，可謂是演技大考驗。

劇情講到翊嵐捲入抄襲事件慘被解僱，前男友Duncan同日移民離港，翊嵐原本打算趕去機場，惟因塞車未能趕到；Duncan臨別前Video Call翊嵐問她「有冇嘢想講」，但翊嵐口硬不肯說出真心話，只是流着淚說：「對唔住。」Duncan亦只好隔空幫翊嵐抹淚，畫面催淚。

在失業及失戀雙重打擊下，翊嵐選擇暴食麻醉自己，最終腸胃炎收場，爸爸十一（黎耀祥飾）上門照顧並開解她，表面硬淨的翊嵐終於「失守」，爆喊盡訴心中情：「我咩都冇，冇咗份工又冇咗Duncan，我再搵唔到第二個人對我咁好……」最終翊嵐更答應搬回老家與十一生活。

另邊廂翊風（朱敏瀚飾）女友Chloe（簡淑兒飾）懷孕，Chloe游說翊風搬回老家兼爭取在物業加回名字……

演齡長達18年

Joman是集上演多場喊戲，真情流露演出觸動人心，但原來「演齡」長達18年的Joman，視喊戲為一大挑戰，Joman受訪時透露：「雖然做咗好多年戲，但係之前嘅喊戲加埋都冇多過5次，所以對我嚟講係一個新嘗試。」

她續指，現實性格較硬淨，就算遇到挫折亦很少會哭出來，故拍攝前有不斷請教其他演員「喊功」：「祥哥話佢本身都係硬淨啲，喊戲佢都要時間準備，但佢人生經歷比較多，諗起某啲事情就比較容易喊出嚟。」

Joman選擇愛情

朱晨麗提議她可以試吓整濕啲對眼，以及多飲水：「又有朋友叫我試吓發共鳴音會易啲喊出嚟，開頭拍時都未習慣，好彩之後愈拍愈順利。」

劇中翊嵐為事業選擇與Duncan分手，Joman坦言現實中自己會選擇愛情，更預告翊嵐不肯移民其實另有苦衷：「要遇到一個啱嘅人，係一件好難嘅事，反而搵過一份啱嘅工係比較容易。喺劇入面，嵐嵐其實係有個秘密先唔跟Duncan移民，呢個大家就要留意之後嘅劇情！」

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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