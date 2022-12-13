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【香港單車節】周日凌晨1時起分階段封路　李慧詩、黃金寶落場與眾同樂

社會 17:49 2022/12/13

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

周日凌晨1時起分階段封路，李慧詩、黃金寶落場與眾同樂。（林宇翔攝）

闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於周日（18日）舉行，今年有約5,000人報名，當中約2,000人為首次參與。所有參加者需要完成接種3針新冠疫苗，並要持「藍碼」；亦需要48小時內核酸及2小時內快測陰性證明。

賽事設6個組別，將由上午5時20分至下午1時30分舉行，「牛下女車神」李慧詩、著名香港單車運動員黃金寶、香港劍擊運動員蔡俊彥等運動好手都有參加，單車手將經過「三隧三橋」（長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋），今年採取流水式起步，參加者先到先出發，大會建議參加者提早90分鐘到達會場。

當日凌晨1時開始會分階段封路，除尖沙咀部分路段外，各主要道路將會上午11時前解封。旅發局將在臨時封路的路口，設置適當的交通標誌，為道路使用者提供充足指示；透過不同渠道，提早向公眾發佈有關封路及改道信息，以及早計劃行程。

在防疫措施方面，參加者須活動前14日接種三劑疫苗，包括新冠康復者，並要持「藍碼」；賽前要接受大會安排的48小時內核酸檢測，並要戴活動手帶，賽事當日要出示12小時內快速測試陰性證明。

大會又提醒，預計當日天氣寒冷，建議參加者採取足夠保暖措施，包括穿戴防風防水的長指手套、穿緊身外套，並要進行熱身。

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責任編輯：李榮忠

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