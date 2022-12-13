【藏彈判囚】涉石屋逾千彈頭等火器　3男認罪還押逾2年即時獲釋

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警方於2020年初在小西灣龍躍徑山邊的1間廢棄石屋內，發現石屋內藏有數百發彈藥，其後再於住所被搜獲氣槍等，3名當時時20至23歲青年被捕，今(13日)於高等法院承認無牌管有槍械或彈藥等罪，分別被判監16至32個月。法官判刑時指，考慮到各被告已被還押逾2年，頒令3人即時獲釋。

3名被告為蔡康橋（23歲、大專生）、鍾浩軒（26歲、準水喉匠），及林嘉勤（25、餐廳職員）。蔡承認1項無牌管有槍械或彈藥罪及1項管有爆炸品罪，控罪指蔡於2020年3月26日，在柴灣龍躍徑黑角頭一間廢棄的屋內，管有1枚可發射子彈及共1,027粒彈殻或彈頭，另管有爆竹、硝化纖維和鋯的固體等。

鍾承認2項無牌管有槍械或彈藥罪及1項將槍械或彈藥交予無牌照的人管有，控罪指鍾於同月27日，在寓所藏有經改裝後槍口能量達 15.75焦耳氣槍及1枚已發射過的霰彈槍彈殻，另於同年1月，將經改裝後槍口能量達34.1焦耳氣槍給予林；林則承認1項無牌管有槍械或彈藥罪，即於3月27日藏有該34.1焦耳氣槍，而3名被告均沒有持槍械及彈藥的管有牌照權或經營人牌照。

法官判刑時引述求情指，蔡為野戰迷，已被還押2年9個月，曾於另1項謀殺案中作供，並沒意圖使用所涉彈藥。鍾求情則指已被還押2年，涉案物品只作收藏，及視之為藝術品，並無意圖使用。林求情時指案件並不嚴重，亦深感後悔，望能輕判。

法官判刑時指，接納無牌藏有彈藥比藏有槍械嚴重性較低，接納3名被告就有關物品只作收藏用，蔡另於由法官處理的野戰迷五桂山謀殺案中曾作供，酌情減刑2個月，3人分別判監32、22及16個月，法官考慮到被告已被還押逾2年，已超越或接近完成服刑，頒令3人即時獲釋。

案情指，警方在案發當日接報掃盪涉案的廢棄石屋，並在屋內拘捕3名被告。警方在屋內搜出1枚點22口徑長步槍實彈、249枚彈頭和數百枚已發射過的彈殼等，部分彈藥可用於M16自動步槍和格洛克17手槍等。警方在單位內搜出8條爆竹，1樽載有易燃化學物硝化纖維和鋯的固體等，一但點燃可引致小型爆炸，造成建築物起火或人身傷害。

警方在蔡的住所搜出6本戰地使用手冊，關於手榴彈和火藥、化學彈藥等主題、6張槍支藍圖及自製手槍的筆記等。鍾的家中則被搜出1枚已發射過的霰彈槍彈殻，林的家中被搜出1枝氣槍。

警誡下，蔡保持緘默，鍾承認在網上購買1枝氣槍後自行改裝，將槍口動能由2焦耳升級至30焦耳，被捕前約1個月將該槍交給林。林則承認以4,000元向鍾購入該改裝氣槍。

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記者：林育慧、陳曉欣