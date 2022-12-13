【強制檢測】26處納強檢　將軍澳新都城、馬鞍山海典居、九龍灣麗晶花園等上榜【附名單】

▲ 馬鞍山海典居。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月7至12月13日間，曾身處26個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月14或12月15進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

青衣長青邨青楊樓

屯門友愛邨愛德樓 3 座

慈雲山慈愛苑愛寧閣

將軍澳都會駅城中駅10 座

將軍澳新都城 1 期 1 座

屯門兆康苑兆榮閣

九龍灣麗晶花園 19 座

荃灣錦豐園 1 座

大埔太湖花園 3 座

屯門大興花園 1 期 3 座

上水上水中心 6 座

馬鞍山嵐岸 6 座

粉嶺牽晴間 4 座

屯門大興花園 2 期 6 座

紅磡黃埔花園錦桃苑15 座

鰂魚涌海灣街 2 號濱海大廈

馬鞍山海典居 8 座

元朗蝶翠峰 15 座

半山區堅道 80-88 號堅都大廈

紅磡黃埔新邨樂富樓

屯門龍門居 16 座

屯門龍門居 1 座

長沙灣蘇屋邨蘭花樓

屯門御海灣 1 座

長沙灣蘇屋邨金松樓

牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓



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責任編輯：余思嵐

