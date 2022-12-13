【強制檢測】26處納強檢 將軍澳新都城、馬鞍山海典居、九龍灣麗晶花園等上榜【附名單】
社會 17:58 2022/12/13
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月7至12月13日間，曾身處26個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月14或12月15進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 青衣長青邨青楊樓
- 屯門友愛邨愛德樓 3 座
- 慈雲山慈愛苑愛寧閣
- 將軍澳都會駅城中駅10 座
- 將軍澳新都城 1 期 1 座
- 屯門兆康苑兆榮閣
- 九龍灣麗晶花園 19 座
- 荃灣錦豐園 1 座
- 大埔太湖花園 3 座
- 屯門大興花園 1 期 3 座
- 上水上水中心 6 座
- 馬鞍山嵐岸 6 座
- 粉嶺牽晴間 4 座
- 屯門大興花園 2 期 6 座
- 紅磡黃埔花園錦桃苑15 座
- 鰂魚涌海灣街 2 號濱海大廈
- 馬鞍山海典居 8 座
- 元朗蝶翠峰 15 座
- 半山區堅道 80-88 號堅都大廈
- 紅磡黃埔新邨樂富樓
- 屯門龍門居 16 座
- 屯門龍門居 1 座
- 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
- 屯門御海灣 1 座
- 長沙灣蘇屋邨金松樓
- 牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓
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責任編輯：余思嵐