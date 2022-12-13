  • 13°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 18:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】26處納強檢　將軍澳新都城、馬鞍山海典居、九龍灣麗晶花園等上榜【附名單】

社會 17:58 2022/12/13

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

馬鞍山海典居。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月7至12月13日間，曾身處26個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月14或12月15進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 青衣長青邨青楊樓
  • 屯門友愛邨愛德樓 3 座
  • 慈雲山慈愛苑愛寧閣
  • 將軍澳都會駅城中駅10 座
  • 將軍澳新都城 1 期 1 座
  • 屯門兆康苑兆榮閣
  • 九龍灣麗晶花園 19 座
  • 荃灣錦豐園 1 座
  • 大埔太湖花園 3 座
  • 屯門大興花園 1 期 3 座
  • 上水上水中心 6 座
  • 馬鞍山嵐岸 6 座
  • 粉嶺牽晴間 4 座
  • 屯門大興花園 2 期 6 座
  • 紅磡黃埔花園錦桃苑15 座
  • 鰂魚涌海灣街 2 號濱海大廈
  • 馬鞍山海典居 8 座
  • 元朗蝶翠峰 15 座
  • 半山區堅道 80-88 號堅都大廈
  • 紅磡黃埔新邨樂富樓
  • 屯門龍門居 16 座
  • 屯門龍門居 1 座
  • 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
  • 屯門御海灣 1 座
  • 長沙灣蘇屋邨金松樓
  • 牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓


HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【最新疫情】今增13721宗確診多　37名患者離世創8個月新高
今日 17:29
【最新疫情】今增13721宗確診多　37名患者離世創8個月新高

你可能感興趣

【最新疫情】今增13721宗確診多　37名患者離世創8個月新高
今日 17:29
【最新疫情】今增13721宗確診多　37名患者離世創8個月新高
鰂魚涌 屯門 馬鞍山 長沙 元朗 大埔 龍門居 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
今日 10:23
【防疫措施】李家超宣布明日起不再需要掃安心出行　食肆保留疫苗通行證【不斷更新】
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
17:21 2022/12/12
【育兒教養】鄭嘉穎陳凱琳被批唔識教仔　3歲仔一舉動被鬧爆冇禮貌零尊重
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院
11:27 2022/12/12
【嫲孫戀】83歲婦甜嫁37歲小鮮肉　自曝婚後常行房過激需急送院