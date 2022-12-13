【美食速報】西班牙餐廳推冬季節慶Brunch　$528起嘆8道招牌菜式

▲ 西班牙老字號Olé及姊妹店Casa Lisboa同步推出冬季節慶Brunch。（圖片由餐廳提供）

屹立香港超過24年的元組級西班牙餐廳Olé，及葡萄牙料理姊妹店Casa Lisboa，於2022年12月10日至2023年1月15日，逢星期六、日 及公眾假期均推出西班牙冬季節慶Brunch及葡萄牙冬季節慶Brunch。只需每位$588 (Olé) 及 每位$528 (Casa Lisboa)，就可以飽嚐到8道冬季及招牌菜式，包括6道共享前菜、1道主菜及1道甜品。

Olé西班牙冬季節慶Brunch

Olé 西班牙餐廳是提供正宗西班牙菜式的餐廳，由來自西班牙的Carmelo Lopez 先生於1998年創立。今年的冬季節慶Brunch菜單包括6道共享前菜，如蒜蓉欖油海蝦、西班牙巴斯克啡蟹多士、烤西班牙八爪魚伴甜椒奧利汁、酥炸西班牙Padron小青椒等。

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主菜方面大家可以七選一，包括西班牙紅蝦Paella (兩位用 每位另加 $48)、炆澳洲和牛面頰肉配松露薯蓉、塞哥維亞式烤乳豬等，另外還有四選一甜品選擇。設有三款任飲飲料的選擇，包括加 $118可享有(兩小時內) free flow 時令果汁及汽水，加 $198可享有(兩小時內) free flow 時令果汁、汽水、Sangria 及 Cava或加 $268可享有(兩小時內) free flow 時令果汁、汽水、Sangria、Cava、啤酒、紅酒 (Tempranillo) 和 白酒 (Verdejo)。

Casa Lisboa葡萄牙餐廳冬季節慶Brunch

位於中環雲咸街的葡萄牙餐廳Casa Lisboa，食客可飽嚐多款正宗的傳統葡萄牙菜式，以及一系列現時在葡萄牙新興的新派葡菜。冬季節慶Brunch同樣有6道共享前菜，如蒜蓉欖油八爪魚、紅蝦他他配牛油果及青檸油醋、砵酒慢煮伊比利牙豬面頰肉等等。

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主菜方面大家可以七選一，包括葡萄牙紅蝦蜘蛛蟹肉海鮮飯(兩位用 每位另加 $48)、葡萄牙焗鴨飯、招牌葡萄牙烤乳豬、葡萄牙Moscatel甜酒燒八爪魚配香烤薯仔、焗馬介休魚扒等，另外還有四選一甜品選擇。另外設有三款任飲飲料的選擇，包括加$108可享有(兩小時內) free flow 時令果汁及青檸梳打、加 $180可享有(兩小時內) free flow 時令果汁、青檸梳打、Red Sangria 及 Vinho Verde或加 $250可享有(兩小時內) free flow 時令果汁、青檸梳打、Red Sangria、Vinho Verde、啤酒、House Red和 House white。

西班牙 及 葡萄牙冬季節慶Brunch

供應日期: 2022年12月10日至2023年1月15日 逢星期六、日 及 公眾假期

供應時間: 11:30am – 1:30pm 或 1:45pm – 3:45pm

價錢: Olé每位 $588 、 Casa Lisboa 每位 $528 (另收加一服務費)

Olé Spanish Restaurant & Wine Bar (西班牙菜)

地址: 中環雪廠街24-30號順豪大廈1樓

訂座電話: 2523 8624

Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa (葡萄牙菜)

地址: 中環雲咸街63號巴力大廈2樓

訂座電話: 2905 1168

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責任編緝：蕭雅文