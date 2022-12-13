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【申請上訴】涉欺詐科技園案罪成判監21個月　壹傳媒前高層黃偉強提出上訴

社會 17:58 2022/12/13

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涉欺詐科技園案罪成判監21個月，壹傳媒前高層黃偉強提出上訴。（資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，令與黎相關的公司獲益。兩人早前經審訊後被裁定2項欺詐罪成，黎及黃日前分別被判監5年9個月和21個月。黃偉強昨（12日）向高等法院提出定罪及刑罰上訴。根據司法機構網頁，聆訊尚未排期。

被告為黎智英（74歲，商人）、周達權（64歲，公司董事）及黃偉強（60歲，行政總監）。周早前已從本案中分拆，以控方證人於本案出庭作供。

黎及黃被控於2016年1月1日至2020年5月19日期間，連同周達權及其他人向香港科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契而使用。

黎另被控於1998年4月1日至2015年12月31日期間，連同其他人向香港工業邨公司（現稱香港科技園公司）隱瞞， 上述處所並非按日期為 1995 年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與蘋果日報印刷有限公司於1995年10月24日所訂的租契協議，及雙方於1999年5月25日所訂的租契而使用。

法官陳廣池於上周六(10日)判刑時指，本案涉及傳媒機構在沒有牌照下使用土地，濫用傳媒權力作保護傘，令科技園不敢貿然突擊檢查，又指黎的傳媒大亨地位明顯使科技園投鼠忌器，傳媒大亨並不表示他因有第四權而不會犯法。

法官相信黃於案中未有取得個人利益，但作為蘋果印刷的行政部門主管，他是聽取上司及黎智英的指示，可以說是助紂為虐，執行有關欺詐。

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記者：陳曉欣

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