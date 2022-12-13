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【食物安全】上環海味佬辦館糖桔餅二氧化硫超標　食安中心令停售

社會 18:17 2022/12/13

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上環海味佬辦館糖桔餅二氧化硫超標，食安中心令停售。（資料圖片）

食安中心今日（13日）公布，一個預先包裝糖桔餅樣本被驗出防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，而樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下︰

  • 產品名稱：糖桔餅
  • 品牌：上環海味佬辦館
  • 淨重：300克
  • 來源地：中國
  • 經銷商：Hiford International Limited 
  • 此日期或之前食用：2023年6月28日

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店檢取上述糖桔餅樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之588，超出法例上限的百萬分之100。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3170 7519，查詢有關產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）（規例）規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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記者：黃穎津

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