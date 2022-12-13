【環保事業】金城營造集團推動綠色運輸  舉辦「零碳運輸創未來」論壇

為爭取在2035年前將香港碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達致碳中和的目標，香港特別行政區政府近年來積極採取不同措施，推動電動車普及化。金城營造集團在電動車普及化方面擔當領導及協調的角色，推動綠色運輸發展。

為了向相關持份者提供優質的交流平台，推動業界増進有關零碳運輸的資訊並發掘合作商機，金城於11月30日在位於新寶工商中心的總部舉行「零碳運輸創未來」論壇，由金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士作召集人，並獲立法會環境事務委員會主席葛珮帆議員，BBS JP親臨指導。

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論壇由金城營造集團特別顧問周憲本主持，兩位嘉賓講者包括特區政府環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明博士及運輸署助理署長（技術服務）羅慶新，分別就香港步入零碳運輸新時代進行深入討論。出席是次活動的來賓包括中華電力有限公司代表、電動車品牌比亞廸、MG及科軒動力代表、充電裝置品牌代表、多位來自運輸界包括的士、巴士及小巴業界代表等。

金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士在可持續城市發展方面具備豐富知識及經驗，擁有美國綠建築協會授予的「LEED AP」，以及香港綠色建築議會認可的「綠建專才」等多項專業資格，並擔任香港建造商會環保小組主席、零碳天地董事會主席、智能廢物管理平台工作小組主席、香港建造業議會環境專責委員會成員、環保促進會香港綠色企業大獎籌備及評審委員及2023年度可持續建築大獎籌備委員會成員等多項公職。

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「零碳運輸創未來」論壇的主持人金城營造集團特別顧問周憲本致開場白時表示：「環境局於2021年公布《香港電動車普及化路綫圖》，以於2050年前達到車輛零排放作為目標，採取不同措施，包括於2035年或以前停止為新燃油私家車進行登記，於2025年前於全港設置至少15萬個私人及5,000個公共電動車充電設施。」

此外，論壇的嘉賓講者香港特區政府環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明博士及運輸署助理署長（技術服務）羅慶新就議題發表意見並進行討論。

環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明博士在論壇中提到：「政府推出35億元的『EV屋苑充電易資助計劃』，預期於2027/28財政年度前可協助約於700個現有私人屋苑停車場、約共14萬個停車位安裝電動車充電基礎設施。此外，我們亦積極在香港各區物色空間及停車場安裝充電設施，並提供11億元的『新能源運輸基金』，資助運輸業界引入及試行綠色創新運輸技術。」

運輸署助理署長（技術服務）羅慶新先生在論壇中表示：「政府推出『智慧交通基金』資助創新科技研究和應用項目，以改善交通效率，當中包括電動車相關項目。另外，為鼓勵運輸業界引入更多新型號的商用電動車，我們亦與環境保護署合作提供清晰指引，令新款電動車的車輛類型評定程序更加順暢。」

金城電動車營運中心除了展出金城的電動車車隊及全新充電裝置外，更邀請到合作夥伴MG展出電動私家車、比亞廸展出電動的士，以及科軒動力展出電動單層旅遊巴士和電動小巴。不同界別的與會人士把握機會進行交流和探討。

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責任編輯︰王明芳