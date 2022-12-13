【兩性關係】男子驗血驚悉5歲女非親生　1個原因放棄向不忠妻索償

內地近日發生一宗令人歎息離婚案件，案中的丈夫因發現養育了5年的女兒非其親生，悲痛欲絕下將妻子告上法院並索取15萬人民幣(約16.65萬港元)的賠償。最終丈夫因一原因而放棄賠償訴求，但仍挽救不了破裂的婚姻。

綜合內地媒體報導，該訴訟案發生在陝西渭南，申請離婚的原告男子姓吳，與被告姓孫的妻子結婚十多年，育有一子一女。兩人婚後一直相處融洽美滿，直到帶女兒抽血化驗時得出的結果令他的人生發生了大逆轉。

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吳男的女兒先天殘疾，鑒於自己和妻子的家族中都沒有此相關的遺傳疾病，所以吳男一直都對此有所懷疑。直到女兒抽血化驗後所知的血型與自己不同時，心中的疑慮更為加重。吳男為了求證便帶了女兒去做親子鑑定，結果令他晴天霹靂，

排除吳*（父親名字）為吳**（女兒名字）的生物學父親

一行字出現在鑑定報告上。

吳男發現被戴「綠帽」後，把妻子及「女兒」趕出家門。他想離婚但吳妻卻不同意，於是便將此案訴諸蒲城縣人民法院。除了離婚外，他更要求吳妻賠償10萬人民幣(約11萬港元)的經濟損失及5萬人民幣(約5.55萬港元)的精神損害費。

事發後吳妻帶著女兒在外生活，期間需要支付租屋的費用及女兒看病的醫療費。但吳妻的娘家因吳妻的行為並不願對其提供金錢援助，而女孩的親生父親癱瘓在床也沒有能力幫助她們。在沒有任何的經濟支援的情況下，母女兩人的生活過得十分艱辛。

負責此案的辦案人員將她們的情況告之吳男，他聽到後心生憐憫。念及多年的夫妻之情，吳男選擇放棄各項賠償的訴求，但就表明堅決離婚的意願。最後，法院裁定兩人因感情完全破裂而宣判離婚。

普遍網友也不屑案中妻子的行為，並且認為她應該得到更重的懲罰，「才15萬？女生應該拉去坐牢，哈哈」﹑「我覺得這女應該賠償男，且應該坐牢」﹑「十幾年的夫妻，女兒才5歲，說明是婚內出軌」；也有網友為吳男擔心，「兒子會不會也不是親生的?」﹑「也可能還沒做親子鑑定」，引起不少討論。

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責任編輯︰王明芳