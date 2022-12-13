【防疫措施】多名議員歡迎取消安心出行、黃碼限制　林健鋒：有助吸引商務人員、旅客來港

▲ 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

政府今日宣布取消「安心出行」和「黃碼」規定，多名立法會議員歡迎有關措施。身兼行政會議成員的商界議員林健鋒，歡迎政府有關決定，認為有助吸引商務人員及旅客來港，協助本港經濟和社會復甦。

林健鋒形容，取消「黃碼」是好消息，因為入境人士並非確診者，風險不比本地市民高，期望本地航空公司可增加航班，又建議政府考慮減少入境核酸檢測至一次。他亦認為，政府可考慮放寬「口罩令」，容許市民在戶外空曠場所，毋須再戴口罩。

他又促請特區政府，盡快與廣東省政府召開會議，商討「通關」路線圖及時間表，爭取至少在農曆新年前後，放寬入境內地的檢疫政策；同時要部署內地調整防疫限制後，香港與內地加強經貿往來和文化交流的安排，包括與工商界合作組團到大灣區。

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經民聯紡織及製衣界議員陳祖恒，亦對決定表示支持和歡迎，認為是為本港經濟和社會復常踏出一大步。他相信，新措施能吸引更多海外商貿夥伴來港，例如參與展覽、出席會議、接洽企業等，為行業和經濟復常注入更大動能。

陳祖恒續指，「通關」是他和業界一直關注的議題，會繼續向政府反映業界的看法和關注，又期望政府盡快帶來好消息。

民建聯梁熙：「安心出行」廣泛下載 冀轉化為一站式公共服務平台

民建聯立法會議員、衛生事務發言人梁熙歡迎有關措施，認為有助社會進一步復常，因為入境人士到埗後不再有活動限制，可即時進入食肆、戲院、娛樂場所等，相信可以進一步促進本港的經濟活動，並加強吸引旅客來港，便利香港對外開放。

梁熙又指，「安心出行」具有廣泛下載及使用量，希望當局研究如何善用軟件，將它轉化為一站式公共服務平台，以便利市民使用電子服務。他亦指，市民自疫情爆發以來，一直希望可以實現向內地通關，期望特區政府可以早日在通關方面，為市民帶來好消息。

A4聯盟：「0+3」自由活動等同「0+0」 倡入境後減至3日快測

立法會「A4聯盟」4名議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚，亦表示歡迎有關安排，形容「安心出行」早已淪為形式主義，並影響街市等不少商戶的人流及生意，如今取消「掃碼」安排，可加快香港走上復常之路。

楊永杰認為，旅客「0+3」期間自由活動，等同於「0+0」，相信可增加家庭及休閒旅客來港的吸引力，政府亦應增撥資源，進一步對外宣傳和推廣旅遊，以及積極舉辦大型的文體娛樂活動，向國際發出香港復常的信息，重塑香港購物天堂及美食之都的形象，重現香港城市的魅力。

張欣宇則建議，旅客在過關後，僅需連續3日每天快測，以減少在核酸檢測站交叉感染的可能性。

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責任編輯：胡偉明