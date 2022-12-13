【視后視帝】胡定欣未夠膽參加真人騷　譚俊彥聖誕化身「全職爸爸」 陪伴家人

▲ 胡定欣、譚俊彥出席「最強人氣品牌大獎2022」。

視后胡定欣、視帝譚俊彥（Shaun)及《聲夢》歌手張馳豪今天（12月13日）出席「最強人氣品牌大獎2022」，定欣及Shaun 分別奪得「最強人氣廣告女星」及「最強人氣廣告男星」獎頂。

定欣接受Topick訪問指今年拍攝了一個廣告，惟與品牌合作了十年，感受甚深：「得到這個奬項很有意義，今年也是我入行二十年，感覺見證我過去十年的成長。」

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盼想奪《最佳劇集》獎 期待《廉政狙擊》角色

談到下月8日便是TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，看好那位勇奪視后寶座？

定欣自言指今年心情較順其自然，幾套劇集的競爭都相當激烈，觀眾甚有反應：「我今年較靜態，但都會支持自己，得一套作品，又為角色剪了短髮。（會否較想拿《最佳劇集》獎項?）會，因為我覺得《白色強人II》意義很大，它真的幫助到社會上一班罕見病患者得到醫療的藥物資助，我認為這個意義更為大。」

她有份主演的邵氏劇集《廉政狙擊》近日在內地開播，定欣坦言很喜歡劇中角色，並有留意觀眾反應：「見到大家都好喜歡這個角色，十分開心，由拍的時候到現在一直很期待這個角色，因為之前都沒有嘗試這類角色是一個復仇者。（香港何時播出？）暫時未知。」

▲ 胡定欣（越玲瓏攝）

聖誕與爺爺慶祝大壽 未知可敢參加真人騷

聖誕節將近，她透露會與朋友家人度過，並指這段期間撞正爺爺90歲大壽：「可以一個大家庭慶祝，都沒試過一起慶祝聖誕，因為老人家對聖誕節都沒有太大感覺，但今年趁爺爺大壽便安排在聖誕節一同慶祝。（胡說八道會否一同慶祝？)還在約中，因為大家各自有節目，但都會見面。」

另外，問到她來年是否主力在內地發展？定欣說：「都想與不同平台合作，再踏前一步。（會否參加真人騷？）真的不知道自己性格適合與否，因為好像胡說八道一起去旅行，大家有份真性情，這個熟悉環境下也還可以，但我不知道若果大家都不認識的時候，自己會怎樣。」

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聖誕化身「全職爸爸」 陪伴家人

至於Shaun受訪時指獲得這個獎項十分高興：「我以前是修讀廣告，所以今次能夠在這個範疇奪獎對我而言意義重大。」

Shaun又透露聖誕節將會化身「全職爸爸」：「會做司機﹑陪玩和煮飯等，因為很多年都沒有辦法可陪伴他們以及現時他們長大了，一家四口可更為享受。」

談到來年會否到內地拍戲，他說：「暫時將會注意力放在香港，因為我今年有近7個月時間在內地，又在馬來西亞，我覺得要急起直追在香港拍多些劇與粉絲見面。（何時會再拍開劇？都是明年的事，我覺得今年很幸運在不同方面有發展，拍劇又拍電影告和廣告，反而現時近年尾想將所有時間給家人，又加上自己行入行近23年，都想思考自己之後的方向。」

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記者:陳曉柔